Gemma Tschaunern: Vollgas mit Schneckerl & Wienerlied

Die herrliche Tschauner-Stegreif-Bühne in Ottakring ist beliebt wie nie. Auch im August wartet ein dichtes und unterhaltsames Programm.

“,Gemma Tschaunern’ und genießen wir gemütliche Unterhaltung mit dem klassischen Tschauner-Menü”, heißt es aus der Maroltingergasse. Das Menü besteht aus einer Knacker mit Brot und Senf sowie wahlweise einem Seiterl oder einem G’spritztn. Herz, was willst du mehr …

Lustiger August

Zum Lachen und genießen gibt es auch einiges. Hier Auszüge aus dem großartigen Tschauner-Programm:

Herrliche Damen: The Next Generation – Cabaret Illusions

14. & 15. August 2026, 19:30 – 22:00:

Eine freche, glamouröse Travestie-Show der Extraklasse mit aufwendigen Choreografien, gigantischen Kostümen und purer Gänsehaut.

Andy Lee Lang Trio: Weana Gaude

23. August 2026, 11 – 13:30 Uhr:

Eine gemütliche sonntägliche Wienerlied-Matinee, die musikalisch vom klassischen Wienerlied bis hin zum Kabarett von Qualtinger und Kreisler reicht.

Herbert Steinböck feat. Die 3 BariTöne

28. August 2026, 19:30 – 22 Uhr:

Wenn Kabarett auf Liederabend trifft, entsteht ein herrlich bunter, humorvoller und kindischer Melodienreigen von der Opernarie bis zum Schlager.

Pete Art & Band feat. Herbert Prohaska: Grazie Roma, danke Wien

29. August 2026, 19:30 – 22 Uhr:

Die weanar(r)ische Italo-Party geht weiter und feiert den perfekten Spagat zwischen Amore und Wiener Schmäh, Pasta und Knackwurscht.

Winter & Auer & Bäer: Wir san A drei

30. August 2026, 19:30 – 22 Uhr:

Ein rot-weiß-roter Liederabend der Spitzenklasse mit den unsterblichen Austropop-Klassikern und Raritäten von Ambros, Fendrich, Danzer und STS.

Kasperl & Co im August

Auch für Familien mit Kindern ab 3 Jahren hat die Tschauner im August jeweils um 15:30 Uhr drei spannende Puppenabenteuer mit Kasperl & Co auf dem Programm: Am 5. August startet der Monat mit dem Märchen „Die Eisprinzessin“, gefolgt von der spannenden Geschichte „Das Hexenei“ am 12. August. Zum Abschluss am 19. August geht es in „Das Wetterwerkl“ auf die Suche nach einer gestohlenen Wettermaschine.

Näheres zum Spielplan und den Ticketinformationen gibt es unter Tschauner

Die Tschauner-Bühne in der Ottakringer Maroltingergasse (Bild: Steiner).