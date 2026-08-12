Ein So-Zi von den Sozis – das gibt’s nur in Favoriten

Unter dem Motto “Wir schauen auf dich!” war die SPÖ Favoriten unterwegs, um während der momentanen Hitze die Favoritner mit einem kühlen Getränk zu erfrischen. Von den Sozis gab es natürlich SOda ZItron.

Mit der Tour „Ein Sozi für dich“ ist die SPÖ Favoriten im Sommer unterwegs und verteilt kühles Soda Zitron. Kürzlich machte man am Reumannplatz Station und innerhalb einer halben Stunde wurden “18 Liter Sodazitron verteilt – natürlich frisch gepresst!”, wie Gemeinderat Sascha Obrecht, Bezirksvorsteher Marcus Franz und einige Bezirksräte der SPÖ Favoriten stolz erzählen.

Aber nicht nur der gewöhnliche Durst wurde gestillt – auch der Wissensdurst. “Wir haben nicht nur kalte Getränke verteilt sondern gleichzeitig darüber informiert, wo man im 10. Bezirk kostenlos Wasser bekommt.”

Auch der Wissensdurtst der Favoritner wurde gestillt © Walter Haselbauer

Mit der Tour „Ein Sozi für dich“ ist man auch weiterhin unterwegs und verteilt als Sozi ein “Sozi”. Alle Termine gibt es auf den Socialmedia-Seiten der SPÖ Favoriten.

Cool bleiben im 10. Bezirk

In Favoriten gibt es über 80 Trinkbrunnen! Im Sommer sind es sogar noch mehr, da zusätzlich mobile Trinkbrunnen aufgestellt werden. “Die vielen Trinkbrunnen sind gerade jetzt besonders wichtig. Wir finden es daher gut, wenn möglichst viele Menschen wissen, wo sie unkompliziert und kostenlos sofort an Wasser kommen.”

Die SPÖ Favoriten stellte sich in den Dienst der coolen Sache und dieses Mal auf den Reumannplatz © Walter Haselbauer

Darüber hinaus gibt es im Sommer zwei „Coole Zonen“, in denen man ohne Konsumzwang vor der Hitze flüchten kann: in der Bibliothek im neuen Landgut sowie im Pensionistenklub Herzgasse 15–19. Dort gibt es etwas zu trinken, Sitzmöglichkeiten, WLAN und natürlich eine klimatisierte Umgebung. “Für uns ist wichtig, dass wir nicht nur während des Wahlkampfs unterwegs sind. Wir sind IMMER für die Favoritnerinnen und Favoritner da. Gerade bei diesen hohen Temperaturen ist es wichtig, zusammenzuhalten und zu zeigen: Wir schauen auf dich!”, bringt es Gemeinderat Sascha Obrecht auf den Punkt.

Alle Trinkbrunnen und „Coolen Zonen“: Stadtplan der Stadt Wien – Trinkbrunnen & Coole Zonen

Noch einfacher findet man alles, was man braucht, in der Stadt Wien-App. Dort kann man sich unter anderem Trinkbrunnen, Parks, Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeiten und vieles mehr anzeigen lassen