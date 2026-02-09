Die Wohnkosten haben in den vergangenen Jahren deutlich angezogen. Ein Grund dafür sind die spürbar gestiegenen Mieten. Für viele Haushalte bedeutet das eine enorme finanzielle Belastung. Neue gesetzliche Regelungen sollen nun für mehr Fairness sorgen und Mietpreise stärker regulieren. Doch halten sich auch alle Vermieter:innen daran? Genau hier setzt ein kostenloser Mietpreischeck in Margareten an: Auf Initiative von Nationalrätin Elke Hanel-Torsch und Gemeinderätin Alexandra Rezaei (beide SPÖ) können Mieter:innen ihren Mietvertrag prüfen lassen und erhalten eine erste Einschätzung, ob die aktuellen gesetzlichen Vorgaben auch wirklich eingehalten werden.

Beratungstermine

Die nächsten beiden Beratungstermine finden an folgenden Tagen statt: jeweils mittwochs, 4. März und 1. April, von 18 bis 19.30 Uhr, im SPÖ-Lokal in der Kohlgasse 27. Interessierte werden gebeten, ihren Mietvertrag zum Termin mitzubringen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle, die Klarheit über ihre Wohnkosten gewinnen möchten.