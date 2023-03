Gutscheine für viele Laufrunden

Der „MIL­LENNIUM City RUN“ am 13. Mai wirft bereits seine Schatten voraus! Es ist ein ganz spezieller Lauf am Handelskai, bei dem jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin Goodie-Bags erhält und wertvolle Preise gewinnen kann.

Wie das geht? Bis spätestens 7. Mai online anmelden, die Startnummer am 12. Mai an der Information der MIL­LENNIUM City abholen und am 13. Mai ab 9.15 Uhr an den Start gehen. Man kann so viele Runden drehen, wie man will. Oder schafft. Für die ­erlaufenen Runden wird man mit MIL­LENNIUM-City-Gutscheinen im Wert von bis zu 25 Euro belohnt. Auf die Erstplatzierten bei den Damen und Herren warten sogar Gutscheine im Wert von 1.000, 500 sowie 200 Euro. Für alle Buben und Mädchen gibt’s 5-Euro-Bons für den darauffolgenden Muttertag und für die schnellsten von ihnen weitere Gutscheine.

Infos unter: www.millennium-city.at!