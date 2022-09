Modernes Wohnen für eine bessere Zukunft

Haller bietet seinen zukünftigen Bewohnern durchdachte Wohnkonzepte im Einklang mit der Natur in einem spannenden Entwicklungsgebiet mitten in Wien“, verrät Andreas Holler von der BUWOG. Die neue Wohnhausanlage mit 127 freifinanzierten Eigentumswohnungen entsteht in der Hallergasse 8 bis 12 – einem ruhigen Eck zwischen ­Simoningplatz und dem Treppelweg. Im Fokus stehen Gemeinschaftsflächen und

private Freiräume wie Balkone, Loggien oder Terrassen mit Eigengärten für alle Bewohner.

Grünes Klima

Besonders an dem Projekt ist die Erhaltung des Baumbestands auf dem Gelände: Dieser wurde zu einem Teil des Gestaltungskonzepts und ermöglicht auf knapp 1.000 m2 unversiegelten Freiflächen Regenwasserver­sickerung sowie Entspannung. Die Fertigstellung ist für ­Sommer 2023 geplant.