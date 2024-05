Michelbeuern: Design für Miss & Mister Austria-Wahl

Am 11. September 2024 wird die VIENNA FASHION WEEK zur Bühne für die Miss und Mister Austria Wahl 2024. Heuer präsentieren sich die Finalist:innen zum ersten Mal in exklusiven Outfits von den Nachwuchsdesigner:innen des 2. Kollegs der Modeschule Michelbeuern

Es sind nicht nur die Teilnehmer:innen der Wahl zur Miss und zum Mister Austria einzigartig, sondern auch die Unikate, die sie tragen.

Die Visionäre hinter den Kulissen

Für die Kooperation ist Kerstin Rigger, Mastermind und Inhaberin Mission Austria vor einigen Monaten an die Modeschule Michelbeuern herangetreten und daraus ist eine spannende und kreative Zusammenarbeit entstanden. „Die Nachwuchsdesigner:innen des Kollegs gestalten und produzieren je fünf Damen- und fünf Herrenoutfits für die Finalist:innen, so Rigger, „ich war letzte Woche in Wien und habe die besten Entwürfe selbst ausgewählt. Wir sind sehr glücklich über die kreative Zusammenarbeit.“ Auch Mst.in Eveline Kopf BEd, Fachvorständin Mode der HLMW9 Modeschule Michelbeuern zeigt sich begeistert: „Wir hatten sehr viele Freiheiten beim Entwurf, der Stoffauswahl sowie der Umsetzung. Die Studierenden können sich offen und kreativ einbringen.“

„Eine große Herausforderung liegt in der kurzfristigen Bekanntgabe der Finalist:innen, wodurch die Outfits flexibel gestaltbar sein müssen, um den unterschiedlichen Körpermaßen gerecht zu werden, so Eveline Kopf, „eine weitere Bewährungsprobe, aber auch Ansporn für die Jungdesigner:innen ist, dass sie am Beginn ihrer Karriere stehen und das Handwerk erst von der Pike auf lernen. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Studierenden, die trotz der kurzen Zeit großartige Arbeit leisten.“

Eine Reise in die Vergangenheit

Für die Kolleg-Studierenden ist die Kooperation mit Mission Austria für die diesjährige Miss und Mister Austria Wahl etwas Außergewöhnliches, da sie für die maßgeschneiderten Outfits, inspiriert von den 1990er Jahren, verantwortlich sind. Am Beginn des Designprozesses stand die Recherche zur Veranstaltung, den Gewinner:innen aus den letzten Jahren sowie zur Mode, Kultur und zum Lifestyle der 1990er Jahre – von Helmut Lang über Yohji Yamamoto bis Prince und Kurt Cobain.