Vienna Pride: Zwei Wochen voll bunter Events

Am 25. Mai startet die Vienna Pride. Bis 9. Juni finden Veranstaltungen wie die beliebte Regenbogenparade, das Pride Village am Rathausplatz, der Pride Run Vienna, die Miss & Mister Vienna Pride Wahl, der Pride Pool Day am Badeschiff oder das Straßenfest „andersrum ist nicht verkehrt“ in Mariahilf statt.

Heuer steht die Eventserie unter dem Motto „Pride is demonstration” („Stolz ist eine Demonstration”). Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl erklärt den Grund: „Pride ist im Kern eine politische Bewegung. Es ist die Emanzipationsbewegung der LGBTIQ-Community, der Kampf um gleiche Rechte und gleichen Respekt. Und dafür werden wir wieder ein starkes Zeichen setzen und auf die Straße gehen.“

Stadt fördert Veranstaltung

Besonders freut es sie, dank der Förderung der Stadt wieder ein mehrtägiges Pride Village auf dem Rathausplatz auf die Beine zu stellen: „Damit erwarten wir die größte Vienna Pride seit 2019, mit dutzenden Events in ganz Wien und der bereits 28. Regenbogenparade.“ Die Regenbogenparade wird von der HOSI Wien, der größten LGBTIQ-Interessenvertretung in Österreich organisiert, sie startet am 8. Juni um 12 Uhr vor dem Rathausplatz und umrundet dann einmal entgegen der Fahrtrichtung, also andersrum, die Ringstraße.

Anzeige

Umfangreiches Bühnenprogramm

Nicht nur die Regenbogen-Parade wird für Sichtbarkeit sorgen. Mit dem Pride Village wird der Rathausplatz von 6.-8. Juni ein zentraler Treffpunkt der LGBTIQ-Community. Aber auch alle am Thema Interessierten sind eingeladen, vorbeizuschauen und mitzufeiern. Denn mit Künstlern wie Alcazar with Tess, MÖWE, Conchita Wurst und Kaleen wird ein umfangreiches, buntes Bühnenprogramm geboten. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Vielfalt in Wien sichtbar zu machen.“

Events über ganz Wien verteilt

Am 7. Juni wird es wieder eine Vienna Pride-Konferenz im Rathaus geben, um einen Diskurs zwischen Community und Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Politik und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens zu ermöglichen. Ebenfalls am 7. Juni wird der Pride Run Vienna auf der Ringstraße stattfinden, wo zuletzt 2019 über Tausend Menschen für Sichtbarkeit und Solidarität gelaufen sind. Darüber hinaus gibt es den Pride Beach Day am 30. Mai, den Pride Pool Day am Badeschiff am 31. Mai, das Straßenfest „Andersrum ist nicht verkehrt“ in Mariahilf am 1. Juni, die Miss/Mister Vienna Pride Wahl am 1. Juni in der Roten Bar, den Pride Drag Beach am 2. Juni in der Strandbar Herrmann, die Pride Cinema Night im Kino am Dach am 4. Juni und die After Pride Events am 8. Juni im Anschluss in der Pratersauna, der Grellen Forelle, dem Camera Club oder dem Fluc.