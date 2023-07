Mödling: Gratis Badminton Training mit Luka Wraber

Badminton ist die schnellste Rückschlagsportart der Welt. Wegen der Schnelligkeit des Spiels und der hohen Laufintensität erfordert Badminton eine hohe und vielseitige körperliche Fitness, sowie komplexe technische und taktische Fähigkeiten. Für Hobbyspieler ist Badminton eine optimale Lösung, um gesundheitsförderndes und hochintensives Fitnesstraining spielerisch zu absolvieren.

Das Sportreferat Mödling bietet in Kooperation mit Badminton Mödling und dem Mödlinger Olympia-Teilnehmer und Badminton-Staatsmeister Luka Wraber ein kostenloses Badminton-Schnuppertraining. Am 11. und 12. August könnten Interessierte jeden Alters die Grundlagen von Luka Wraber beim Ballspielplatz Aquädukt beim Kursalon (Brühler Straße 19) erklärt bekommen und selbst ausprobieren. Und wer Lust auf mehr bekommt, kann sich bei Badminton Mödling anmelden und das tolle Angebot des Vereins nützen. Denn der Mödlinger Badminton-Verein zählt zu den größten und erfolgreichsten Klubs des Landes und bietet für jede Alters- und Leistungsklasse Trainings an.

Das kostenlose Badminton-Training reiht sich in das Angebot kostenloser Schnuppertraining der Stadt Mödling ein. Zuvor gab es auch schon Fußball- und Basketball-Einheiten zum Ausprobieren. Sport-Stadträtin Anna Teichgräber freut sich über das breite Angebot in Mödling und die tollen Kooperationen mit den ansässigen Vereinen. Sie betont: „Für das Badminton-Training braucht es keine Anmeldung, also einfach vorbeikommen und sich gemeinsam mit Freunden und Familie im schnellsten Rückschlagsportart der Welt ausprobieren!“

Mehr Infos unter Badminton Mödling