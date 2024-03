Motorradtesttage 2024 in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren

Am 4. und 5. Mai stehen im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf mehr als 120 zweirädige Testfahrzeuge zum Probieren bereit. Jetzt anmelden unter motorradtesttage.at

Viele haben Ihr eigenes Motorrad schon lange aus dem Winterschlaf geholt und eingefahren. Manche überlegen, sich noch einen zweiten fahrbaren Untersatz zu kaufen oder ihren bestehenden auszutauschen. Was gibt es da besseres, als die neuen Modelle persönlich zu testen, um ein individuelles Fahrgefühl zu entwickeln?

Für all jene, die vorhaben, sich ein Motorrad oder einen Roller zu kaufen und noch nicht genau wissen, auf welches Fahrzeug die Wahl fallen wird, hat die Arge 2Rad, der Dachverband der österreichischen Motorradimporteure und Motorradindustrie, wie jedes Jahr, die fahraktiven Tage ins Leben gerufen, gemeinsam mit der ÖAMTC Fahrtechnik als kompetenten und zuverlässigen Partner. Interessierten stehen mehr als 120 Testfahrzeuge zur Verfügung. Im Jahr 2023 haben bereits knapp 3.000 Personen teilgenommen und konnten sich von den unterschiedlichen Fahrgefühlen leiten lassen.

„Nach einer sehr erfolgreichen moto-austria freuen wir uns schon auf viele Anmeldungen für die Testtage 2024. Aufgrund der schnellen Ausbuchung des Standortes Teesdorf haben wir uns entschieden, dort gleich 2 Tage zu veranstalten. Auch in diesem Jahr werden wir einen kleinen Beitrag in der Höhe von 25 Euro pro Person für zwei Stunden Testfahrten auf den Rundstrecken der ÖAMTC Fahrtechnik einheben. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass dadurch die hohen Ausfallsraten drastisch verringert wurden,“ so Karin Munk, Generalsekretärin der Arge 2Rad. Nicht-fahrende Begleitpersonen sind herzlich kostenfrei willkommen.

Genauer Ablauf

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf und ausgiebiges Fahrvergnügen sicher zu stellen, registrieren sich Interessierte vorab unter den angegebenen Zeitfenstern für ihren 2 Stunden Testfahrt-Slot, so werden auch Wartezeiten minimiert. Die Registrierung erfolgt online, direkt für den jeweiligen Termin im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum unter www.motorradtesttage.at

Die Teilnehmeranzahl ist limitiert. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger Führerschein für die Motorradklasse, die getestet werden möchte. Eigene Motorradausrüstung wie Helm, Handschuhe, knöchelhohe Schuhe ist unbedingt erforderlich.