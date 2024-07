Kulturgenuss direkt ums Eck beim Kultursommer

Mehr als 500 Acts bieten beim Kultursommer ein buntes Programm aus den Bereichen Musik, Kabarett, Literatur, Tanz, Performance und zeitgenössische Kunst. Die Pop-up-Bühnen in Parks und auf öffentlichen Plätzen sorgen für eine tolle Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Anzeige

Das Programm

Rund 2000 Künstler:innen behandeln während des Festivals unterschiedliche Themen, die Wien beschäftigen und uns alle betreffen. So präsentiert das Open-Air-Festival heuer einen Spielplan am Puls der Stadt. Die städtische Kunst- und Kulturszene spiegelt Stimmungen und Anliegen der Menschen wider. Außerdem treten heuer besonders viele Künstler:innen in den Austausch mit dem Publikum. Ob Body Percussion, Zaubershow oder Salsa: Das Publikum kann sich aufs Mittanzen und Mitmachen einlassen oder dem bunten Treiben gemütlich aus dem Liegestuhl heraus zuschauen.

Noch bis 11. August

Bis 11. August werden die Pop-up-Bühnen bespielt. Immer donnerstags bis sonntags von 18:30 bis 21:00 Uhr ergänzen die Künstler:innen das Freizeitangebot im Grätzel mit kultureller Unterhaltung. Vormittags gibt es an ausgewählten Tagen Programm für junges Publikum. Neu sind heuer die Events speziell für Jugendliche ab 12 Jahren. So lässt sich die Ferienzeit für Jung und Alt gemeinsam gestalten.

INFO

Bis 11. 8. 24

Freier Eintritt

Diverse Locations in Wien

kultursommer.wien