Zum Muttertag: Heldinnen auf der großen Leinwand

Am Muttertag dreht sich traditionell alles darum, den Müttern für ihre unermüdliche Fürsorge und Liebe zu danken.

Doch statt klassischer Geschenke wie Pralinen und Blumensträuße bietet Cineplexx dieses Jahr eine einzigartige Möglichkeit, die eigenen Mamas gebührend zu ehren: Mit einer Projektion ihrer Fotos auf der großen Kinoleinwand.

Eine unvergessliche Dankesbotschaft

Gemeinsam mit den Blockbuster-Filmen „Challengers – Rivalen“ und „The Fall Guy“ haben Mütter die Chance, sich an der Seite ihrer Lieblingsstars zu sehen. Eine originelle Art, ihnen zu zeigen, dass sie die wahren Heldinnen des Alltags sind. Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx, betont die Bedeutung dieser Aktion: „Unsere Besucher:innen sind unsere Stars. Daher möchten wir heuer zum Muttertag erstmalig den Mamas die Chance geben, als Heldinnen unseres Alltags einen prominenten Platz auf der großen Leinwand zu bekommen. Dankesagen war noch nie so aufregend.“

Sag’s durch die Leinwand: Die perfekte Überraschung

Teilnehmen ist denkbar einfach: Bis zum 30. April 2024 können Familien einfach ein Foto ihrer Mutter zusammen mit dem Namen ihres bevorzugten Cineplexx-Kinos an cineplexx@kinoevents.at senden. Ein Zufallsgenerator wählt dann die Glücklichen aus, deren Fotos zwischen dem 9. und 12. Mai 2024 vor jedem Film am ausgewählten Kinostandort zu sehen sein werden. Eine gelungene Überraschung für die Mama ist damit garantiert!

Vielfältige Filmauswahl für jeden Geschmack

Für den perfekten Kinobesuch am Muttertag bietet Cineplexx eine breite Palette an Filmen an, die unterschiedliche Vorlieben ansprechen. Von Action mit „The Fall Guy“ über Sportbegeisterung mit „Challengers – Rivalen“ bis hin zu Spannung mit „Knock, Knock, Knock“ – für jede Mama ist etwas dabei. Selbstverständlich kommen auch Romantikliebhaberinnen mit „Beautiful Wedding“ oder Tierfreundinnen mit „Planet der Affen“ und „Garfield“ auf ihre Kosten.

Alle Infos unter www.cineplexx.at/muttertag