Nahezu ein halbes Jahrhundert Hilfe

Der Kontaktbesuchsdienst der Wiener Sozialdienste – eine Erfolgs­geschichte – feierte Geburtstag und damit auch 45 Jahre Engagement für Senioren in Wien. Zu diesem besonderen Anlass lud Bezirksvorsteher Wilfried Zankl in den Festsaal der Längenfeldgasse. Hier wurde gemeinsam mit ­Ehrengästen, Kooperationspartnern, Fördergebern, langjährigen Wegbegleitern und den ­ehrenamtlich tätigen Kontakt­besuchern gefeiert.

Ehrenamtliche Gesucht

In persönlichen Gesprächen zu Hause, in den Bezirksvorstehungen oder auch telefonisch informieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter Senioren ab 75 Jahren über die vielfältigen Angebote und Einrichtungen der Stadt. ­Allein in Meidling sind fünf ­ehrenamtliche Mitarbeiter dafür im Einsatz. Es werden aber Helfer gebraucht und auch auf diesem Weg gesucht. Wer bei dieser ehrenvollen Aufgabe gerne helfen möchte, wendet sich per E-Mail an: kontaktbesuchsdienst@wiso.or.at oder telefonisch an die Wiener Sozialdienste unter: 01/981 21-1730 oder 1740.