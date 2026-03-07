Trotz der noch frischen Temperaturen bringt der März im Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 im 12. Bezirk Bewegung in den Wiener Alltag. Den Auftakt macht das Latin Festival mit fünf Tagen voller Tanz, Musik, Sprache und Kulinarik, bei denen lateinamerikanische Kultur lebendig wird. Nur zwei Tage später folgt mit dem St. Patrick’s Day ein Wechsel nach Irland. Beide Veranstaltungen sprechen all jene an, die unterschiedliche Kulturen und Festtraditionen entdecken und internationale Kulinarik erleben möchten.

Das Latin Festival

Von 11. bis 15. März steht der Gleis//Garten ganz im Zeichen des Latin Festivals. Fünf Tage lang werden unterschiedliche Facetten lateinamerikanischer Kultur erlebbar. Den Auftakt bildet eine Latin Dance Night mit Salsa, Bachata und Reggaeton, bei der der Fokus auf freiem Tanzen und gemeinsamer Bewegung liegt.

Alle Programmpunkte zum Latin Festival:

Mittwoch, 11. März

19:00-23:00 Uhr: Salsa, Bachata & Reggaeton Tanzparty

Donnerstag, 12. März, und Freitag, 13. März

18:00-19:00 Uhr: Salsa Tanzworkshop

17:30-19:30 Uhr: Latin Cocktails

Freitag, 13. März

16:00-16:45 Uhr: Spanisch Sprachkurs

17:30-19:30 Uhr: Latin Cocktails

18:00-19:00 Uhr: Salsa Tanzworkshop

19:00-22:00 Uhr: Salsa Tanzparty

Samstag, 14. März

ab 11:00 Uhr: Brunchen

15:00 Uhr: Piñata-Spaß für Kinder

17:30-19:30 Uhr: Latin Cocktails

19:00-23:00 Uhr: “Tropical Latino” Tanzparty

Sonntag, 15. März

SAMBA BRUNCH:

ab 11:00 Uhr Brunchen

12:00-13:00 Uhr: Samba-Workshop

13:00-15:00 Uhr: Brasilianische Live-Band

16:00-16:45 Uhr: Spanisch Sprachkurs | kostenfrei

17:30-19:30 Uhr: Latin Cocktails

19:00-22:00 Uhr: Meet Up Salsa-Bachata

Der St. Patricks Day

Nur zwei Tage nach dem Latin Festival richtet sich der Blick nach Irland: Am 17. März wird der St. Patrick’s Day im Gleis//Garten gefeiert. Im Mittelpunkt stehen irische Drink-Specials und grünes Bier, begleitet von traditioneller irischer Musik, die für authentische Atmosphäre sorgt. Gäste, die in Grün erscheinen, dürfen sich außerdem über ein kleines Goodie freuen.

Passend zum St. Patrick’s Day präsentiert die hauseigene Brauerei Vienna Kraft erstmals ein eigens gebrautes Irish Stout. Die Bierspezialität wird im Rahmen des Vienna Kraft Bier Festivals erstmals ausgeschenkt und versteht sich als Wiener Interpretation des weltbekannten irischen Stout-Stils.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.gleisgarten.com