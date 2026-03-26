MILA ist der erste Mitmach-Supermarkt Wiens und genossenschaftlich organisiert. Der Mitmach-Supermarkt in Wien Meidling wurde am 10. Oktober 2025 eröffnet. Wer Anteile an der Genossenschaft erwirbt, wird Mitglied. Die Mitglieder arbeiten 3 Stunden im Monat mit und führen so den Supermarktbetrieb. Dadurch können die Preise auf einem sehr guten Niveau gehalten werden.

“Gerade bei Weinen liegen wir oft deutlich unter handelsüblichen Preisen. Das Sortiment ist breit aufgestellt, deutlich vielfältiger als in einem “normalen” Supermarkt, und hat einen klaren Fokus auf bio, regional, faire Beziehungen zu Handelspartner und Produzent”, so die MILAnerinnen. Davon kann man sich jetzt selbst überzeugen!

Kosten ohne Kosten

Am 27.3. von 16.30 bis 19.30 Uhr findet im MILA Mitmach-Supermarkt in in Meidling (Vivenotgasse 29) eine Verkostung von Natural Wines statt – Bio, meist regional, preisgünstig (vieles bis zu 30 % unter den Preisen im herkömmlichen Weinhandel). Bei dieser hat man die Möglichkeit, hinter die Kulissen des MILA Wein-Sortiments zu blicken und die Handschrift der Weingüter kennenzulernen, die hier angeboten werden. “An diesem Abend kannst du die ideale Weinbegleitung für dein Oster- oder Frühlingsfest finden. Diesmal verkosten wir sogenannte „Naturals“ aus dem MILA-Sortiment – bekömmliche Bio-Naturweine.” so MILA-Mitglied und Weinkennerin Karin Kuna.

Der Eintritt ist frei!

Alle weiteren Infos unter www.mila.wien