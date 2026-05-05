„Wir bringen die Welt direkt ins Grätzl – ganz ohne Kofferpacken.“

…betont Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien. Im Mittelpunkt standen dabei das Miteinander und die Freude am gemeinsamen Entdecken.

Bewegung und Achtsamkeit verbinden

Dass kultureller Austausch nicht nur im Kopf stattfindet, zeigte sich beim vielfältigen Bewegungsprogramm. Mit traditionellen Einheiten wie Tai Chi und Chi Gong kamen die Teilnehmer*innen sanft in Schwung und erfuhren zugleich, wie wichtig Bewegung für ein aktives Leben im Alter ist.

Auch Meditationseinheiten sorgten für Momente der Ruhe und Achtsamkeit – ein Angebot, das bei den Gästen großen Anklang fand.

Kulinarische Reise nach Nepal

Ein besonderes Highlight war die gemeinsame Zubereitung nepalesischer Speisen. Der Duft exotischer Gewürze erfüllte den Raum, während Klassiker wie Dal auf den Tisch kamen. „Man fühlt sich, als wäre man selbst dort gewesen“, zeigte sich eine Besucherin begeistert.

Die Mischung aus Kulinarik, Information und Aktivität überzeugte viele: „So viele neue Aromen – das probiere ich zuhause sicher aus!“, meinte ein Gast.

Geschichten, Gipfel und gemeinsames Erleben

Für persönliche Einblicke sorgte eine Bewohnerin aus der Schottenfeldgasse, die von ihren Reisen nach Nepal berichtete. Das Land gilt als Herz des Himalaya und beheimatet acht der 14 Achttausender – darunter den Mount Everest.

Diese Faszination war im Raum spürbar: Gäste tauschten Erinnerungen an eigene Bergerlebnisse aus, präsentierten Urlaubsfotos und entdeckten beim Nepal-Quiz spielerisch neues Wissen. Kreativ wurde es beim Basteln traditioneller „Ghungrus“ – kleine Schmuckbänder mit Glöckchen, die beim Tanz den Rhythmus begleiten.

Ehrenamt als starke Säule

Zum Gelingen des Nachmittags trugen zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen bei. Ob beim Kochen, Organisieren oder in der Betreuung – ihr Engagement ist unverzichtbar. Rund 600 Freiwillige sind aktuell in den Häusern zum Leben und den Pensionistinnenklubs aktiv und gestalten den Alltag vieler Wiener*innen mit.

Die Welt kommt nach Neubau

Der Klub+ All In Neubau, erst Anfang 2026 eröffnet, versteht sich als offener Treffpunkt für alle Generationen. Die Veranstaltungsreihe läuft noch bis November und bringt weiterhin internationale Vielfalt in die Grätzln.

Nächste Termine in Neubau:

8. Mai 2026: Peru im Klub Ahornergasse

Juni 2026: San Marino im Klub Bernardgasse

Alle Informationen zu Veranstaltungen und Standorten sind unter www.dieklubs.at sowie in der „DieKlubs“-App (kostenlos in allen gängigen App Stores erhältlich) zu finden.