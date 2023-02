Neue Gruppen: Rainbows hilft Scheidungskindern

Wenn sich Eltern trennen, gerät die Welt der Kinder und Jugendlichen oft komplett aus den Fugen. In solchen Momenten ist der Verein Rainbows zur Stelle und gibt den Betroffenen in speziellen Gruppen Halt: So entsteht bei Begegnungen mit Gleichaltrigen, die dasselbe Schicksal erleiden mussten, ein Raum für Gefühle. Auf diese Weise können sie die Situation besser verarbeiten und neue Zuversicht entwickeln. Im März starten wieder Zusammenkünfte für 4- bis 13-Jährige – auch in der ­Leopoldstadt.

Anmeldungen

„Ich kann nur allen raten, die Hilfe von Rainbows anzunehmen“, meint die Wiener Landesleiterin Romi Leonhardt. „Jedes Kind reagiert auf Trennungsschmerz anders. Um spätere, schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive Unterstützung sinnvoll und wichtig.“ Übrigens: Für 13- bis 17-Jährige sind eigene Youth-Gruppen geplant.

Weitere Informationen findet man auf der Homepage: www.rainbows.at, dort sind auch ­Anmeldungen möglich.