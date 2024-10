Neue Zimmer & Suiten im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Heiltherme Bad Waltersdorf wird aufgeschlagen. Nach Stärkung der Marke mit neuem Designkonzept freut sich das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf, die erfolgreiche Umsetzung seines Masterplans bekanntzugeben.

Insgesamt wurden über 23 Millionen Euro innerhalb der letzten 4 Jahre investiert, um Gästen und Team noch mehr Qualität und Komfort zu bieten. Ende August folgt die Wiedereröffnung mit neuen Zimmern, Suiten und Balkonen – der krönende Abschluss des umfassenden Konzepts.

Der Masterplan

Aus einzelnen Bausteinen entstand ein einzigartiges Gesamtbild! Der strategische Masterplan um- fasste zahlreiche bauliche Neuerungen in sämtlichen Bereichen des Resorts: Die gesamte Wohlfühlwelt der hoteleigenen Therme, die Lobby, die Bar und die Fassade erstrahlen in neuem Glanz, technisch wurde die Anlage auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzlich wurden die Lebensquellen Naturwege – ausgewiesene Spazierwege auf dem vier Hektar großen Naturareal – innerhalb des Resorts errichtet. Alles im Einklang mit der Natur und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Maßnahmen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Die Räumlichkeiten wurden modernisiert und das Wohlfühlangebot für das rund 240-köpfige Team erweitert. Die rundum erneuerten Zimmer, Suiten und Balkone bilden nun den Abschluss und zeitgleich den Auftakt im neuen Kapitel der Erfolgsgeschichte.

Die Marke

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf ist ein Ort des Wohlbefindens und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Thermen- und Vulkanland Steiermark. Der Markenkern der strategischen Positionierung trägt einen klaren Fokus: die Kraft der Natürlichkeit! Die Thermalquelle als Ursprung, engagierte Mitarbeiter:innen, wohltuende Behandlungen, kulinarische Genüsse, das umgebende Naturareal und nachhaltiges Handeln stehen im Vordergrund und sind stetiger Leitgedanke. Gäste erleben Ruhe, Erholung und die Kraft der Natur und werden “vom Wasser berührt”, wie die neue Kernbotschaft betont.

Das Resort verspricht echte Entspannung für echte Menschen und hebt das eigene Naturjuwel – das einzigartige, heilwirksame Thermalwasser – empor. Bereits seit Beginn des Unternehmens im Jahre 1985, übernimmt man erfolgreich Verantwortung im Bereich Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. Man sieht das große Ganze – ob als Energie Pionier mit effizienter Wassernutzung oder als Vorreiter in der Zusammenarbeit mit umliegenden Betrieben. „Die Kraft der Natürlichkeit ist für uns höchster Anspruch, uns immer weiter zu entwickeln und positive Veränderungen für eine gesunde Umwelt zu leisten“ so Geschäftsführer Gernot Deutsch. Steirische Herzlichkeit in vertrauter, spürbarer und beschwingter Art wird weiterhin großgeschrieben. Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf bleibt Vorreiter für Innovationen im Tourismus, bietet ein einzigartiges Gästeerlebnis und verbindet natürliche Kraft mit wohltuender Entspannung.