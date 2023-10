Neues Buch: Storys aus 40 Jahren Donauinselfest

Anlässlich des heurigen 40-jährigen Jubiläums des Donauinselfests hat Julya Rabinowich ein viel versprechendes literarisches Werk über das große Traditionsfestival geschrieben.

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig und Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, wird Rabinowich das Buch mit dem Titel „Momente wie diese – 40 Geschichten aus 40 Jahren Donauinselfest“ am 8. November präsentieren. In dem Buch sind 40 kurze Erzählungen, die „tatsächlich passiert sind oder passiert sein könnten“ und „die ganze Bandbreite des Festes abbilden.“ Neben einem interessanten Talk zum Buch wird es auch Einblicke in die Geschichten geben.

Nächstes Donauinselfest von 21. bis 23. Juni 2024

Kommendes Jahr geht’s in altbewährter Manier weiter: Das Donauinselfest 2024 geht von Freitag, den 21. Juni bis Sonntag, den 23. Juni 2024 auf der Wiener Donauinsel über die Bühne. Neben Musik, Spaß, Action und Beratung dürfen sich die Besucher wieder auf die ein oder andere Überraschung freuen. Alle Infos: donauinselfest.at