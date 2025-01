Ein Start mit Genuss: Marchfelderhof feiert Neujahr

Der traditionelle Künstler-Neujahrsempfang im Marchfelderhof, organisiert von Peter Großmann, ist jedes Jahr ein Highlight für die österreichische Kulturszene.

In entspannter Atmosphäre wurde das vergangene Jahr gefeiert und der Blick auf neue Projekte gerichtet. Caroline Vasicek brachte die Stimmung des Abends treffend auf den Punkt: „Nach all dem Weihnachts- und Silvestertrubel tut es einfach gut, in entspannter Atmosphäre mit lieben Kolleginnen und Kollegen das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen.“

Kulinarische Meisterwerke von Christian Langer

Küchenchef Christian Langer sorgte für den kulinarischen Höhepunkt des Abends. Sein 4-Gänge-Neujahrsdinner überzeugte selbst die anspruchsvollsten Gäste wie BM a.D. Werner Fasslabend und Landtagspräsident Karl Wilfing. Für diesen Genuss wurden alle Neujahrsvorsätze kurzerhand über Bord geworfen.

Edle Tropfen von Katharina Baumgartner

Die prominente Winzerin Katharina Baumgartner begeisterte mit ihrer perfekten Weinbegleitung. Ihre edlen Tropfen sorgten dafür, dass Unternehmerinnen wie Kathi Stumpf und Christina Lugner sofort in Feierlaune kamen.

Ein musikalisches Feuerwerk

Ein Highlight des Abends war die musikalische Darbietung von Andy Lee Lang, Österreichs Antwort auf Elvis Presley. Gemeinsam mit einer hochkarätigen Gruppe von Musical-Künstlern – darunter Reinwald Kranner, Vincent Bueno und Daria Kinzer – präsentierte er weltberühmte Musical-Ohrwürmer. Der Gobelin-Saal verwandelte sich in einen Ort voller Energie und Freude, wo die düsteren Ereignisse des vergangenen Jahres für einen Moment in Vergessenheit gerieten.

Prominente Gäste aus der Musikszene

Der Empfang zog zahlreiche Gesangstalente an, darunter Natalie Holzner, Ingrid Diem und Gary Lux. Auch die „Wonderboys“ Thomas Dapoz, Marcel Philip Kraml und Matthias Liener genossen die Atmosphäre in vollen Zügen.

Schauspielkunst und Humor auf höchstem Niveau

Die Schauspielkunst war ebenso prominent vertreten: Edith Leyrer, Hubert Wolf und Markus Richter mischten sich unter die Gäste. Die Kabarettisten Flo und Wisch sowie Verena Titze brachten das Publikum mit ihrem Humor zum Lachen, was selbst die anwesenden Spitzenköche Robert Letz und Heinz Hanner begeisterte.

Tanz und Vorfreude auf die Ballsaison

Ein besonderes Highlight war ein Schnellkurs im Walzertanzen, den Tanzkünstlerin Conny Kreuter für Bühnenkünstler wie Michael Lakner und Intendant Marcus Strahl anbot. Diese perfekte Vorbereitung sorgte für zusätzliche Vorfreude auf die bevorstehende Ballsaison.