Notfellchen: Emilio sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

EMILIO

Der liebe, 2022 geborene Mischlingsrüde Emilio, hört auf den Rufnamen Milo und benötigt bei fremden Menschen eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Milo hat in einer Wohnung gelebt, in einem kinderlosen Haushalt am Stadtrand, wo er jedoch mit den Umweltreizen überfordert war. Der liebe Rüde ist stubenrein, kann einige Zeit alleine bleiben, fährt brav im Auto mit, kennt die Grundkommandos und zahlreiche Tricks und ist mit anderen Hunden nach einer Kennenlernphase nach Sympathie verträglich. Da er Futter mitunter verteidigt, sollten Kinder im selben Haushalt zumindest im Teenager-Alter sein, um sich an Regeln halten zu können, damit das Verhalten gar nicht erst gezeigt wird. Für den lieben Kerl suchen wir ein Zuhause am Land.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.