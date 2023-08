Notfellchen-Mittwoch: Erwin sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ERWIN

Der 11-jährige Mischlingsrüde Erwin hatte keinen leichten Start ins Leben, denn der hübsche Hundemann wurde als Hofhund gehalten, hatte daher kaum Menschenkontakte und wurde geschlagen. Deshalb reagiert der Rüde auf fremde Menschen, und auch auf laute Geräusche, sehr unsicher. Erwin ist schon einige Jahre bei Tierschutz Austria und zählt zu den Langsitzern. Auch wenn er mittlerweile an der Leine gehen kann, stubenrein ist und jeden Tag fortschritte macht, müssen seine neuen Besitzern viel Geduld mitbringen und ihm die Zeit geben die er braucht, um sich an ein richtiges Familienleben zu gewöhnen. Da Erwin auf laute Geräusche schreckhaft reagiert sucht er ein liebevolles Zuhause am Land bei Menschen mit Hundeerfahrung und einem großen Herz für den treuen Vierbeiner.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.