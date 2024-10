Notfellchen-Mittwoch: Ramsey sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

RAMSEY

Ramsey, ein zierlicher Pinscher/Chihuahua-Mischling, sucht ein liebevolles und geduldiges Zuhause. Der kleine Rüde wurde im Dezember 2023 geboren und wartet seit Mai 2024 im Tierheim auf die richtigen Menschen, die ihm die Zeit und Zuwendung geben, die er braucht. Mit einer Körpergröße, die unter kniehoch liegt, ist Ramsey ein eher kleiner Hund, dessen Herz aber umso größer ist – wenn er erst einmal Vertrauen gefasst hat.

Ein sanftes Wesen mit schüchterner Seite

Ramsey zeigt sich zunächst sehr schüchtern und zurückhaltend gegenüber Fremden. Bevor er Vertrauen zu neuen Menschen aufbaut, braucht er Zeit und Geduld. Hat er diese Hürde jedoch überwunden, zeigt er sich menschenfreundlich und genießt die Gesellschaft. Allerdings sollte man bei ihm behutsam vorgehen und ihm den Raum lassen, den er benötigt, um sich sicher zu fühlen. Besonders beim Handling ist viel Rücksicht gefragt, da er noch unsicher ist, wenn er angefasst wird.

Hundeverträglich – aber nur mit „Gleichgesinnten“

Obwohl Ramsey mit anderen Hunden verträglich ist, hat er bislang nur Kontakt zu Hunden seiner Größe gehabt. Größere Hunde könnten ihn einschüchtern, weshalb er in deren Gegenwart vermutlich ängstlich reagiert. Deshalb wäre ein Zuhause mit einem weiteren kleinen Hund ideal für ihn. Ein souveräner, aber kleiner Artgenosse könnte ihm helfen, sich schneller einzugewöhnen.

Kinder: Nur ruhige Teenager

Aufgrund seiner sensiblen und schüchternen Natur sollten Kinder im Haushalt schon älter und ruhiger sein. Teenager, die in der Lage sind, mit Ramsey sanft umzugehen und klare Anweisungen zu befolgen, sind denkbar. Jüngere Kinder könnten ihn durch ihre ungestüme Art verunsichern, was zu Stress und Rückzug führen könnte. Für Ramsey ist es wichtig, in einer ruhigen und entspannten Umgebung zu leben.

Ein Leben mit Garten: Freiheit und Sicherheit

Ramsey hatte in seinem bisherigen Leben wenig Außenreize und wurde nie richtig spazieren geführt. Brustgeschirr und Leine sind ihm noch unbekannt, was bedeutet, dass zukünftige Besitzer hier viel Geduld und Feingefühl mitbringen sollten, um ihn langsam an das Gassi gehen zu gewöhnen. Da er außerdem noch nicht stubenrein ist, wäre ein Haus oder eine Wohnung mit einem sicher eingezäunten Garten die perfekte Lösung. So kann er sich in einem sicheren Bereich an das Leben draußen gewöhnen, ohne direkt überfordert zu werden.

Ruhiger Stadtrand oder Landleben bevorzugt

Für Ramsey wäre ein ruhiges Umfeld ideal. Ein Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo er nicht permanent neuen und stressigen Reizen ausgesetzt ist, wäre perfekt für seine Bedürfnisse. Wichtig ist, dass der Garten gut gesichert ist, da Ramsey klein und quirlig ist und es ihm leicht fallen könnte, durch größere Lücken im Zaun zu entwischen. Ein engmaschig abgesicherter Garten bietet ihm Sicherheit und gleichzeitig die Freiheit, sich langsam an neue Eindrücke zu gewöhnen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.