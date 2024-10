Oktoberfest im Hanssonzentrum: Spaß für die ganze Familie

Trotz Schlechtwetter findet das Oktoberfest im Hansson Zentrum statt. Allerdings nicht wie geplant vor dem Billa Plus, sondern im überdachten Bereich beim Radatz!

Das Hanssonzentrum lädt am 4. Oktober ab 14 Uhr zum großen Oktoberfest ein. Ein buntes Rahmenprogramm, das sowohl Erwachsene als auch Kinder anspricht, verspricht einen unterhaltsamen Tag für die ganze Familie.

Von Livemusik über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu spannenden Attraktionen gibt es viel zu entdecken.

Festlicher Auftakt mit traditionellem Bieranstich

Den Beginn des Oktoberfests markiert eine feierliche Begrüßung durch Bezirksvorsteher Marcus Franz, gefolgt vom traditionellen Bieranstich, der natürlich nicht fehlen darf. Besucher können sich auf Freibier und eine Vielzahl an Aktivitäten freuen, die das Event zu einem besonderen Erlebnis machen.

©Stefan Burghart

Unterhaltung für Groß und Klein

Während die Erwachsenen beim Glücksrad attraktive Preise gewinnen können, wird auch den kleinsten Gästen viel geboten. Ein unterhaltsames Kinderanimationsprogramm sowie eine Kindertattoo-Station sorgen für Spaß und Abwechslung bei den Jüngsten. Die Tanzschule Chris begeistert mit einem aufregenden Showprogramm, das für zusätzliche Stimmung sorgt.

Musikalische Begleitung und kulinarische Genüsse

Für die passende musikalische Untermalung sorgt Gert Hauser & Band, die mit Livemusik den Ton angeben und für die richtige Feststimmung sorgen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Radatz, das Café Pascha und das Café am Platzl verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Spezialitäten und sorgen dafür, dass niemand hungrig nach Hause gehen muss.

Attraktive Aktionen in den Geschäften

Neben dem Festprogramm locken viele attraktive Aktionen in den Shops des Hanssonzentrums. Die passenden Coupons dazu sind im aktuellen Shopper zu finden, was das Einkaufen an diesem Tag noch spannender macht.

Einkaufsgutscheine als perfektes Geschenk

Wer auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, wird ebenfalls im Hanssonzentrum fündig. Die Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 10 Euro sind in allen gekennzeichneten Geschäften einlösbar und funktionieren wie Bargeld. Erhältlich sind diese praktischen Gutscheine bei Zoo Gabriel und eignen sich perfekt für jeden Anlass.

Bewegungstag der Österreichische Gesundheitskasse

Gleichzeitig lädt die die Österreichische Gesundheitskasse gemeinsam mit ASKÖ und SPORTUNION zum großen Bewegungstag ein.

Am Bewegungstag kann man neue Sportarten ausprobieren und mehr über die eigene Fitness lernen: Der ÖGK Bewegungstag findet in der VHS Paho (EKAZENT Hanssonzentrum, Ada-Christen-Gasse 2b, 1100 Wien) statt.

Von 13.00 bis 18.00 Uhr wird Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm geboten. Schnupperkurse laden dazu ein, einen bunten Mix an Sportarten – von Kinder-Karate über Line Dance bis Zumba – zu entdecken. Expertinnen und Experten vermitteln Wissenswertes rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Fitness. Wer mehr über die eigene Gesundheit erfahren will, kann bei einem Fit-Check seine körperliche Leistungsfähigkeit unter die Lupe nehmen lassen. Zusätzlich haben alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit tolle Sachpreise beim ÖGK-Glücksrad zu gewinnen

Ein breites Angebot für jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Fitnesslevel – und das vollkommen kostenlos!

Alle Programmdetails unter www.gesundheitskasse.at/bewegt

Mehr Infos: www.hanssonzentrum.at | Facebook: Hanssonzentrum