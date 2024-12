Eröffnung der ersten OMNi-BiOTiC® WORLD in Wien

Am 29. November 2024 eröffnete die erste OMNi-BiOTiC® WORLD in der Mariahilfer Straße ihre Türen. Die pulsierende Einkaufsstraße bietet die perfekte Bühne für ein innovatives Konzept, das in Zusammenarbeit mit der Essenz Apotheke Mariahilf realisiert wurde.

Der neue Store und die angrenzende Apotheke bilden eine einzigartige Anlaufstelle für alle, die sich intensiver mit Darmgesundheit und der führenden österreichischen Probiotika-Marke OMNi-BiOTiC® auseinandersetzen möchten.

Eine interaktive Welt der Darmgesundheit

Die OMNi-BiOTiC® WORLD lädt Besucher dazu ein, in die Welt der Darmgesundheit einzutauchen. Prof. Anita Frauwallner, CEO des Institut AllergoSan, erklärt: „Mit der OMNi-BiOTiC® WORLD möchten wir Menschen die Möglichkeit geben, unser umfassendes Portfolio auf eine neue, interaktive Weise zu erleben.“

Der Store setzt auf modernste Technologien wie Augmented Reality und interaktive Präsentationen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zugänglich zu machen. Besucher können sich zudem auf persönliche Beratung freuen, die durch die Expertise der Essenz Apotheke ergänzt wird.

Die Essenz Apotheke: Ein starker Partner

Die Essenz Apotheke Mariahilf bringt ihre hohe Innovationskraft und Qualität in die Zusammenarbeit ein. Mag. Simon Job, Eigentümer der Apotheke, betont: „Die Kombination akademischer Kompetenz und wissenschaftlicher Expertise schafft ein einzigartiges Kompetenzzentrum. Erstmals bieten wir eine so niederschwellige Anlaufstelle rund um das Thema Darmgesundheit.“

Die Apotheke konzentriert sich auf maßgeschneiderte Lösungen für Patienten und unterstützt die Besucher des Gesundheitszentrums mit fundierter Beratung.

Ein Schritt für internationale Gesundheitsinnovation

Mit der Eröffnung der OMNi-BiOTiC® WORLD setzt das Institut AllergoSan ein Zeichen für die Bedeutung von Darmgesundheit und positioniert Österreich als führenden Standort für Gesundheitsinnovationen. Das Ziel ist es, national wie international das Bewusstsein für die Relevanz des Mikrobioms und seiner Forschung zu stärken.

Einladung zur Eröffnung und Entdeckung

Die OMNi-BiOTiC® WORLD wird am 29. November 2024 feierlich eröffnet. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Welt der Darmgesundheit zu entdecken und Teil dieses wegweisenden Gesundheitszentrums zu werden. Dieses Projekt bietet nicht nur einen echten Mehrwert für die Gesundheitsversorgung, sondern inspiriert auch dazu, die Bedeutung von Darmgesundheit neu zu verstehen.