Glanzvolle Nacht des Gebens: „Once in a Lifetime“-Charity-Auktion

„Wir sind überwältigt und dankbar, dass wir an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen und auch heuer ein großartiges Ergebnis erzielen konnten! Unser Dank gilt allen großherzigen Spenderinnen und Spendern, die es ermöglicht haben, dass wir in diesem Jahr die beeindruckende Summe von 162.000 Euro an die beiden Initiativen übergeben dürfen. Dieser Abend zeigt einmal mehr, wie Gemeinschaft und Großzügigkeit Hand in Hand gehen, um einen nachhaltigen Unterschied in der Welt zu bewirken.“

Christian Lerner Schmuckstars-Initiator