Operation: Gedankenkarussell – Ein Live-Krimi im Prater

Noch bis Ende Oktober wird der Prater zum Schauplatz eines spektakulären Kriminalfalls, der Freizeit-Agenten in Atem hält.

Unter dem Titel „Operation: Gedankenkarussell“ lädt das interaktive Erlebnis LIVE* gemeinsam mit den Prater KOIDLS mutige Abenteurer dazu ein, in die Rolle von Geheimagenten zu schlüpfen und eine packende Mission zu erfüllen.

Geheimagenten im Wurstelprater

In der Spionage-Hochburg Wien bietet der legendäre Prater den perfekten Rahmen für diesen nervenaufreibenden Agenten-Thriller. Teilnehmer der „Operation: Gedankenkarussell“ müssen dabei ihre Zielstrebigkeit, Kombinationsfähigkeit, Kreativität und nicht zuletzt ihr Talent zur Zusammenarbeit unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen können die Freizeit-Agenten in eine fesselnde Welt voller Intrigen und Gefahren eintauchen.

Die Mission: „BrainRat“ aufspüren und neutralisieren

Doch worum geht es in „Operation: Gedankenkarussell“ eigentlich? Im Zentrum der Mission steht eine bahnbrechende Erfindung der Nanotechnologie: Der Mini-Roboter „BrainRat“. Diese technologische Sensation, entwickelt von einer brillanten Gruppe internationaler Wissenschaftler, hat die Fähigkeit, unbemerkt ins menschliche Gehirn einzudringen, Gedanken zu lesen und sogar zu manipulieren.

Das Genie hinter dieser Entwicklung, Dr. Magnusson, wollte „BrainRat“ für 3,4 Milliarden Euro an eine skrupellose Untergrund-Organisation verkaufen. Doch bevor der Deal abgeschlossen werden konnte, wurde er im Rahmen einer geheimen Operation festgenommen. Leider schweigt Dr. Magnusson wie ein Grab, und es liegt nun an den Freizeit-Agenten, „BrainRat“ zu finden und zu vernichten, bevor das Gerät seine zerstörerische Kraft entfalten kann.

Gefahren lauern überall im Prater

Die Mission ist jedoch alles andere als einfach. Magnussons Komplizen sind überall im Prater verteilt und bereit, ihre Pläne um jeden Preis zu schützen. Um den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen, müssen die Agenten auch zwei Prater-Attraktionen nach Hinweisen durchsuchen. Spannung und Nervenkitzel sind garantiert!

Ein belohnender Abschluss

Sollte es den Freizeit-Agenten gelingen, den Live-Krimi zu lösen und den Fall abzuschließen, wartet zum Abschluss eine wohlverdiente Belohnung: Ein Getränk nach Wahl in der Bio BAR direkt unter dem Blumenrad. Die „Operation: Gedankenkarussell“ kann von Gruppen ab zwei Personen und einem Mindestalter von 14 Jahren gespielt werden.

Diese einzigartige Mischung aus Abenteuer, Rätselspaß und Teamerlebnis macht die „Operation: Gedankenkarussell“ zu einem unvergesslichen Event im Prater. Bereit, die Herausforderung anzunehmen? Der Countdown läuft!

Mehr unter www.cs-ei.at erfahren!