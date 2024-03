Osterferien-Special im VILA VITA Pannonia

Das vielfältige Hideaway im Nordburgenland lädt dazu ein, die Feiertage auf besondere Weise zu genießen.

Mitten in der Natur gelegen und mit einer großen Auswahl an Freizeitaktivitäten lädt das VILA VITA Pannonia im Burgenland dazu ein, den stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Gourmets können aus dem Vollen schöpfen: Von regionalen Schmankerln über internationale Buffets bis hin zur Gourmetküche lässt das VILA VITA Pannonia in drei Restaurants und drei Bars keine Wünsche offen. Für maximale Entspannung sorgt der großzügige Wellness und Sauna Parc inklusive Naturbadeteich sowie Indoor- und Outdoor-Pools.

Package

Mit einem Osterferien-Angebot (buchbar vom 23. März bis 1. April) lädt das VILA VITA Pannonia dazu ein, die Feiertage auf besondere Weise zu genießen. Das Package beinhaltet drei oder fünf Übernachtungen für 585 Euro bzw. 975 Euro pro Erwachsenem. Kinder bis 14 Jahren übernachten kostenlos. Im 5-Tage-Package sind u. a. die Kinder- und Jugendsauna sowie das abwechslungsreiche Kinder- und Jugendprogramm mit beispielsweise einer Traktorfahrt, Osterfamilienolympiade oder der Kinderdisco inkludiert. Zudem gibt es pro Person ein gratis Ticket für den Family Park in St. Margarethen mit garantiertem Einlass.

INFO

vilavitapannonia.at