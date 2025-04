Osterkalender am 7. April: Ferienwelt Kesselgrub

In der Ferienwelt Kesselgrub blieb kein Stein auf dem anderen: vom neuen Hallenbad, über eine Familien-Wellnesswelt bis zum Spa nur für Erwachsene.

Das Familienhotel im Salzburger Pongau, hat nach einem umfassenden Umbau mit vielen neuen Attraktionen und Annehmlichkeiten wiedereröffnet. Bei Gastgeberfamilie Thurner wird der Familienurlaub zum unvergesslichen Abenteuer.

Wir verlosen 2 Nächte im Familienzimmer mit Halbpension für 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 11 Jahre)!

Urlaub für alle Generatione

Mit wirklich der ganzen Familie einen gelungenen Urlaub verbringen? Die Umsetzung dessen, was etwas herausfordernd klingt, haben sich Andrea und Johann Thurner zum Ziel gesetzt. Sie führen einen ehemaligen Bauernhof als Hotel in dritter Generation und haben sich mit dem Umbau einen Traum erfüllt. „Mit unserem neu umgebauten Familienhotel möchten wir einen authentischen Raum für alle Generationen schaffen und allen Familienmitgliedern gerecht werden, um gemeinsam unvergessliche Momente zu teilen“, so die Gastgeberin.

Familienzeit leicht gemacht

Im Familienurlaub wollen alle etwas erleben, jeder möchte auf seine Kosten kommen und das alles unter einem Dach. Diesem Wunsch entspricht die Ferienwelt Kesselgrub mit einer neuen Wellnesswelt für die ganze Familie: Ein ganzjähriges Vergnügen ist das große lichtdurchflutete Hallenbad mit Kuschelkojen, von dem man direkt ins Schleusenbecken im Freien schwimmt. Ein kleiner Wasserspielpark mit insgesamt fünf Rutschen und einem eigenen Becken für die noch Kleineren lassen die Kinderaugen strahlen. Weiters erfreuen ein Dampfbad, eine finnische Sauna und ein gemütlicher Ruheraum mit elektrischem Feuer und Ruheliegen in kreisrunder Form.

Kinderbetreuung gibt es täglich ab sechs Monaten, mehrmals die Woche werden geführte Ausflüge und gemeinsames Turnen für die ganze Family angeboten, während die schon etwas Größeren in der „Teen Zone“ mit Mini-Bowlingbahn, Airhockey und Billiardtisch unter sich sein können.

Vielfalt an Möglichkeiten, auch für Adults only

Inmitten der Salzburger Bergwelt wird auch den erholungssuchenden Erwachsenen einiges geboten. Im neuen „Panorama Mountain Spa“ haben Eltern die Wahl zwischen Sole-Dampfbad, Biosauna, finnischer Zirbensauna und einer Salzgrotte mit Infrarotliegen. Für den Frischekick danach bietet sich der Snowroom an – oder gleich der Zirbenruheraum zum Nachruhen. Seit Mai 2024 kann der großzügige Outdoor-Whirlpool im obersten Stockwerk mit herrlicher Panoramasicht in Ruhe genossen werden. Für sportliche Gäste steht ein neuer Fitnessraum für Ausdauer- und Krafttraining zur Verfügung.

Gastgeberfamilie Thurner hat sich für die Erwachsenen etwas Besonderes überlegt: Eine „Ausschlafzeit für Eltern“ zwei Mal die Woche, bei der die Betreuer:innen mit den Kindern ab 7:30 Uhr frühstücken und mit ihnen im Kinderclub spielen, basteln und singen. Klingt doch verlockend!

Herzstück im Sommer

In der warmen Jahreszeit lädt das liebevoll angelegte Gartenparadies mit großem Naturbadeteich samt Kleinkindbereich und Spielplatz ein, viel Zeit mit der Familie im Freien zu verbringen. In gemütlichen Ruhenischen kann man sich dazwischen eine Auszeit gönnen. Und das bei herrlicher Naturkulisse, was gibt es Schöneres!

Reiturlaub mit der Familie

Für pferdeliebende Kinder wird Ponyreiten angeboten, was natürlich immer für viel Begeisterung sorgt. Neben den Reiteinheiten wird den Kindern der richtige Umgang mit den feinfühligen Tieren nähergebracht. Zusätzlich gilt es, die Pferde täglich unter Aufsicht zu versorgen und zu pflegen.

Verpflegung nach Belieben

Praktischerweise kann zwischen der All-Inclusive-Genusspension und der Verwöhn-Halbpension gewählt werden. Abends suchen sich die Kinder aus einer eigenen Karte ihren Lieblingsteller aus oder bedienen sich am Kinderbuffet, während die Eltern das 5-Gang-Verwöhnmenü einnehmen und gemeinsam den ereignisreichen Tag Revue passieren lassen.

Die Vielfalt aller Angebote für alle Generationen

WASSERWELT Wasserwelt mit großem, lichtdurchflutetem Hallenbad zum Schwimmen ins Freie

Wasserspielpark mit „Kesselinos“-Trioslide und „Foxis“-Röhrenrutsche

“Kesselinos”-Kleinkinder-Wasserwelt mit Kleinkinderpool, Babyrutsche, Baumstammrinne und Wasserspielzeug

Ca. 5.000 m² Gartenwelt mit privatem Badesee im prächtigen Gartenparadies mit Wasserrutsche, Kleinkindbereich und kleinen, feinen Kinderspielplatz (im Sommer) KINDERWELT „Kesselinos“-Kinderclub mit bis zu 70 Std. Kinderbetreuung pro Woche mit Softplayanlage, Bastelwerkstatt, Puppenecke, Babyrutsche und abwechslungsreichem Kinder- bzw. Wochenprogramm

Betreutes Baby- und Kleinkinderparadies ab einem halben Jahr

“Bambis”-Babypaket Kesselgrub mit Gitterbett, Babybettwäsche, Babyfonanlage und Windeleimer am Zimmer (Badewanne, Kinderwagen, Rausfallschutz, Töpfchen, Hochstuhl, Wickelmatte uvm. auf Anfrage)

Cooler Jugendraum mit Mini Bowling Bahn, Billiardtisch, Kickergerät, Airhockey und Four Game Console TIERWELT Kleiner Ponybauernhof mit Kinder-Ponyreiten im Rahmen der Kinderbetreuung (im Sommer

zubuchbare Reitpakete, Gruppen-, sowie Privatreitstunden WELLNESSWELT “Mountain Adults Spa” mit Panorama Outdoor Whirlpool, heilender Infrarot Soledom mit Himalaya Salzsteinen, gesundheitsfördernden Zirben-Ruheraum, finnischer Sauna (90°), Biokräutersauna (60°) und zur Abkühlung der neue einzigartige SNOWROOM (nur für Erwachsene)

Familien-Wellnesswelt mit Rain-Dance, Schneefall, Dampfbad, finnische Sauna & Feuerruheraum

“SPA-Salon Seelenbalance” mit Massage- & Beautyanwendungen fürs eigene Wohlbefinden und „Zeit für SICH selbst“

„Wohlfühl-Badetasche“ mit kuscheligem Bademantel für die Zeit Ihres Aufenthalts GENUSSWELT „Green Alpin Bar“ – erleben Sie köstliche, alkoholfreie, alkoholischen Erfrischungen und ausgedehnter Wein- und Cocktailkarte

„s’Kessei“ Restaurant & Bar – Tradition trifft Genuss mit à la carte Restaurant und Weinkeller AKTIVWELT Neuer Fitness- und Bewegungsraum mit neuen Life-Fitness-Geräten

Kostenfreier Transfer von und zum Bahnhof Eben/Altenmarkt/Radstadt (nach Rücksprache)

Einkaufsmöglichkeiten direkt im Ort Altenmarkt zu Fuß in nur 5 Minuten vom Hotel erreichbar (zentrale Lage)

Salzburger Sportwelt Card – zahlreiche Leistungen und Zutritte zu den schönsten Attraktionen zu reduzierten Eintrittspreisen in der Umgebung

Gratis Skibus bzw. € 1,- Wanderbus: Einstieg direkt neben der Ferienwelt Kesselgrub

Aktivwelt: Skifahren und Snowboarden in Ski amadé – Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen (gegen Gebühr zu buchbar). Winter- und Schneeschuhwandern Langlaufen und Rodeln im Winter, sowie Wandern, Biken, Reiten, Fischen, Golfen uvm. im Sommer. ALLGEMEIN Öffentliche E-Auto Schnellladestation (2x Typ 2 und 2x Typ 2 mit CSS) direkt vor dem Hotel (Möglichkeit mit Kartenzahlung)

Ein ca. 130m² großer Seminarraum mit modernster, technischer Ausstattung und Platz für bis zu 100 Personen

Kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Hotel (begrenzte Tiefgaragenplätze kostenpflichtig auf Anfrage)

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Nächte im Familienzimmer mit Halbpension für 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 11 Jahre)!