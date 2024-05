Ottakring: Andi Babler auf Brunnenmarkt-Tour

Die heiße Phase des Wahlkampfjahres läuft langsam, aber sicher an: Nach der EU-Wahl im Juni folgt Ende September die Nationalratswahl. Vor allem für SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler.

Wie berichtet hat SPÖ-Wien-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig dem Bundesparteivorsitzenden beim Landesparteitag die volle Unterstützung Wiens zugesichert. Die Stadt soll auch bei der Nationalratswahl mehrheitlich rot wählen – wie bei den letzten Urnengängen. Das ist die Grundvoraussetzung, damit die Babler-SPÖ gut abschneidet. Beobachter sind sich einig, dass es so oder so eng wird.

Das Bad in der Menge

Andi Babler war bereits beim Ottakringer Bezirksparteitag zu Gast. Jetzt folgt ein weiteres Gastspiel im 16. Bezirk: Am Mittwoch, 8. Mai, wird er um 16 Uhr am Yppenplatz, Ecke Schellhammergasse anzutreffen sein. Bekanntermaßen liebt er ja das Bad in der Menge. Auch eine Markt-Runde entlang der Brunnengasse ist vorgesehen – Zeit für Gespräche sollte es genug geben.