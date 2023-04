Patients‘ Choice Award: Die beliebtesten Mediziner Wiens

Seit 2009 können Österreicherinnen und Österreicher ihre Arztbesuche auf DocFinder.at bewerten, von ihren Erfahrungen berichten, Empfehlungen aussprechen und genauso Informationen von anderen Patienten einholen.

Auf Basis des abgegebenen Feedbacks vergibt das Gesundheits- und Ärztesuchportal DocFinder jährlich den „Patients‘ Choice Award“. Dabei werden heuer bereits zum zwölften Mal die beliebtesten Mediziner aus allen neun Bundesländern gekürt. Damit hat sich der Award seit über einem Jahrzehnt als seriöses Beliebtheitsranking etabliert. Patienten schenken dem unabhängigen Portal Vertrauen, wenn es um die Wahl eines geeigneten Arztes bzw. einer geeigneten Ärztin geht. Die Rankings werden nach Bundesländern und medizinischen Fachrichtungen aufgeteilt.

Gerald Timmel, Geschäftsführer von DocFinder

Einfühlsam, kompetent, geduldig

Die Anforderungen, die Patienten an ihre Ärzte stellen, sind umfassend – und das zurecht. Denn vor allem wenn es um die Gesundheit geht, will man sich in guten Händen wissen. Wer sich jedoch nicht gut aufgehoben fühlt, zu anderen Medizinern wechseln möchte oder ganz einfach nach einem Facharzt für ein spezielles Anliegen Ausschau hält, erkundigt sich meist im Internet. „2009 haben wir DocFinder ins Leben gerufen, um mit Hilfe dieser Plattform ein Netzwerk vieler Erfahrungswerte zu schaffen, damit möglichst viele Menschen auf ihrer Suche nach dem geeigneten Arzt für ihr gesundheitliches Anliegen fündig werden“, erklärt Gerald Timmel, Geschäftsführer von DocFinder.

Wer suchet, der findet

Filtern kann man dabei nach Kriterien wie Fachrichtung, angebotenen Leistungen, geografischer Nähe oder Beliebtheit. Mit über 70 Millionen Patientenanfragen (Stand Ende 2022) ist DocFinder eines der größten Gesundheitsportale des Landes. „Neben umfangreichen Details zu allen in Österreich niedergelassenen Ärzten, finden Nutzer auf unserer Plattform auch Informationen zu Apotheken“, betont Timmel. Aufgelistet werden über 20.000 Ärztinnen und Ärzten aus allen neun Bundesländern und 1.300 Apotheken. Im Rahmen des „Patients‘ Choice Awards 2022“ wurden nun jene Mediziner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr in der Gunst der Patienten ganz oben standen.

Der Bewertungsmodus

Um ein gutes Gesamtbild darzustellen, das unter fairen Bedingungen zustande kommt, wurden für den Award über 70 Millionen Patientenanfragen sowie mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen auf der Plattform DocFinder.at berücksichtigt. „An oberster Stelle steht, dass das Ranking unabhängig ist. Um dies sicherzustellen und Missbrauch vorzubeugen, haben wir einen komplexen Algorithmus sowie ein hochentwickeltes Sicherheitskonzept erstellt“, so Timmel. Im Ranking sind die jeweils bestplatzierten Ärztinnen und Ärzte aus den diversen medizinischen Fachgebieten vertreten.

Die ersten 3 Plätze in den 13 Kategorien:

Allgemeinmedizin 1) Dr. Andrea Wachter, Breitenfurter Straße 410/Top1 (Ecke Dr. Jakob Neumann Steig), 1230 Wien

2) Dr. med. univ. Ülkü, Denia Herrengasse 6-8/2/4, 1010 Wien

3) Dr. Gregor Timmel, Westbahnstraße 27-29/2/35, 1070 Wien Augenheilkunde und Optometrie 1) Dr. Jamal Atamniy, Jörgerstraße 10 1180 Wien

2) Dr. Victor Derhartunian, Opernring 1, Stiege R, 5. Stk, Tür 541 1010 Wien

3) Dr. Robert Borny, Donaustadtstraße 1 1220 Wien Chirurgie 1) OA Dr. Alexis Freitas, Lazarettgasse 25/2/6, 1090 Wien

2) Assoc. Prof. Priv.Doz. Dr. Emanuel Sporn, Lazarettgasse 25, 1090 Wien

3) Prof. Dr. Alexander Flor, Heiligenstädterstraße 46-48 / 4.Stock, 1190 Wien Frauenheilkunde und Geburtshilfe 1) Dr. Michael Mossig, Josefstädter Straße 51/1/8, 1080 Wien

2) Dr. Isabella Franke, Währingerstrasse 39, 1090 Wien

3) OA Dr. Arik Galid, Währinger Strasse 39, 1090 Wien Gastroenterologie und Hepatologie 1) Dr. Corinna Geiger, Wiesingerstraße 3/Top 19, 1010 Wien

2) OA Dr. Gregor Ulbrich, Lange Gasse 67/9, 1080 Wien

3) Dr. Rainer Watzak, Pasettistraße 77-79 / 1 / 6, 1200 Wien Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 1) Dr. Miodrag Ognjanovic, Mariahilferstraße 62 / 25, 1070 Wien

2) Dr. Stefan Edlinger, Schönbrunner Straße 9, 1040 Wien

3) Dr. Christoph Brand, Lassallestraße 12, 1020 Wien Haut- und Geschlechtskrankheiten 1) Dr. Barbara Franz, Kolingasse 15/1, 1090 Wien

2) Dr. Ines Bonelli, Mariahilferstrasse 47/5/10, 1060 Wien

3) Ao. Univ.Prof. Dr. Tamara Kopp, Trattnerhof 2/106-108, 1010 Wien Kardiologie 1) Dr. Tania Fuchs, Mahlerstraße 7,Top 34, 1010 Wien

2) OÄ Dr. Manuela Hanke, Mariahilfer Straße 114/Stiege 2/Top 2, 1070 Wien

3) Priv.Doz. Dr. Stefan Pfaffenberger, Lange Gasse 67/9, 1080 Wien Kinder- und Jugendheilkunde 1) Dr. med. univ. Constanze Schreiner, Gentzgasse 9/13, 1180 Wien

2) Dr. Michael Sprung-Markes, Thaliastraße 102-104/1, 1160 Wien

3) Dr. George Zabaneh, Maria-Tusch-Strasse 2/2/1, 1220 Wien Lungenkrankheiten 1) Dr. Gernot Rainer, Billrothstraße 49/Ecke Chimanistraße 1, 1190 Wien

2) Dr. Christian Zagler, Schottengasse 3-3A/1/42, 1010 Wien

3) OÄ Dr. Elisabeth Leko Mohr, Schulz-Straßnitzki-Gasse 5/4, 1090 Wien Orthopädie 1) Priv. Doz. Dr. Stephan Puchner, Währinger Straße 39, 1090 Wien

2) Dr. Alexander Zembsch, Lainzer Straße 16, 1130 Wien

3) Dr. med. univ. Florian M. Domaszewski, Mariahilfer Str. 76/4/40 (2. Hof links), 1070 Wien Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie 1) Dr. Andrea Rejzek, Cumberlandstraße 3/1, 1140 Wien

2) Dr. med. univ. Ali Saalabian, Goldenes Quartier, Seitzergasse 2-4 1010 Wien

3) Dr. René Draxler, Goldenes Quartier, Seitzergasse 2-4/Top 6, 1010 Wien Unfallchirurgie 1) Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Albrecht, Alser Straße 25/7, 1080 Wien

2) Univ.Prof. Dr. Christian Gäbler, Alserstraße 28/12, 1090 Wien

3) Prof.Priv.-Doz.OA.Dr. Harald K. Widhalm, Kärntner Straße 51/TOP 3A, 1010 Wien Urologie 1) Priv. Doz. Dr. Christopher Springer, Hintzerstraße 10/6, 1030 Wien

2) Dr. Franklin Emmanuel Kühhas, Tulpengasse 2/2, 1080 Wien

3) Dr. med. Patrick Kaiser, Pelikangasse 4/3, 1090 Wien Zahnarzt 1) Dr. med. dent. Guido Sampermans, Kuefsteingasse 15/4.6, 1140 Wien

2) Dr. Konrad Jacobs, Kärntner Straße 10, 1010 Wien

3) Dr. Thomas Pawlowski, Tuchlauben 7, 1010 Wien

Das umfangreiche Ranking ist online unter docfinder.at zu finden.