PENNY Geschäftsführung an vorderster Front

In einer Geste der Anerkennung und Wertschätzung übernahm die PENNY Geschäftsführung kürzlich eine Filiale in der Steiermark für einen ganzen Tag.

Diese besondere Aktion, die bereits zum sechsten Mal stattfand, ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, den Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken.

Ein Blick hinter die Kulissen

Am 10. April standen die Führungskräfte von PENNY gemeinsam mit Zentral-Mitarbeiter:innen in der Filiale in Feldbach im Einsatz. Von der Warenverfügbarkeit bis hin zum Kundenservice wurden alle Aufgaben mit vollem Einsatz übernommen. Während die Filialmitarbeitenden einen wohlverdienten freien Tag genossen, erlebten die Geschäftsführer:innen hautnah, was es bedeutet, im Einzelhandel zu arbeiten.

Ein Dankeschön mit Tiefgang

Die Aktion ging jedoch über den reinen Arbeitsalltag hinaus. Als zusätzliches Dankeschön erhielten die Mitarbeiter:innen der Filiale einen freien Tag sowie ein Budget von 500 Euro für gemeinsame Aktivitäten. Diese Geste unterstreicht die Bedeutung, die PENNY seinen Mitarbeitenden beimisst, und zeigt, dass ihr Einsatz und Engagement nicht unbeachtet bleiben.

Ein persönliches Anliegen der Geschäftsführung

Für Kai Pataky, einen der Geschäftsführer von PENNY, war es schon immer wichtig, direkt in den Filialen präsent zu sein und mit anzupacken. Diese Initiative ist nicht nur Ausdruck seiner festen Überzeugung, dass eine direkte Erfahrung im Einzelhandel für eine authentische Unternehmenskultur unerlässlich ist, sondern betont auch die zentrale Rolle jedes einzelnen Teammitglieds für den Erfolg von PENNY.

Ein Blick in die Zukunft

Die Filialtage sind nicht nur eine Gelegenheit, den Mitarbeitenden für ihren täglichen Einsatz zu danken, sondern auch ein Beweis für die Bedeutung von Teamarbeit und Zusammenhalt bei PENNY. Durch solche Aktionen wird nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Unternehmens gestärkt.