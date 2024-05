Neueröffnung: PENNY setzt auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Ende Mai eröffnet der rundum erneuerte PENNY in der Rembrandtstraße 29 in Wien wieder als regionaler Nahversorger mit rund 1.900 Produkten auf über 600 m2 Verkaufsfläche.

Damit zieht auch das einzigartige Service-Angebot wieder in den 2. Bezirk ein: Frischeheld:innen sorgen den ganzen Tag über für frisches Obst und Gemüse.

Individuelle Fleischberatung und nachhaltige Verarbeitung

Als einziger Diskonter gibt es bei PENNY zudem Fleischhauer:innen, die den Kund:innen beratend zur Seite stehen und individuelle Fleischwünsche erfüllen. Das frische Schweine-, Hendl- oder Rindfleisch der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ stammt zu 100 % aus Österreich und wird auch hierzulande geschlachtet. Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, werden alle Fleischstücke von „Nose to Tail“ verarbeitet.

Heimische Produktvielfalt steckt in PENNY

PENNY setzt auf hochwertige Produkte der regionalen Eigenmarke „Ich bin Österreich“ mit über 400 Artikeln aus verlässlich heimischer Produktion und im Bio-Segment mit der Eigenmarke „ECHT BIO!“. Das Brot von überwiegend österreichischen Bäcker:innen bäckt PENNY frisch in der Filiale auf. Mit „Food For Future“ hat der Markendiskonter zudem eine vegane Eigenmarke. Das Motto lautet Vielfalt statt Verzicht: Vegane Fleischwurst, Hafermilch oder veganer Käse unterstreichen die Produktvielfalt.

PENNY unterstützt soziale Projekte und setzt auf Nachhaltigkeit

Als Partner des Österreichischen Roten Kreuzes setzt sich PENNY für die Gesellschaft ein. Initiativen wie der PENNY Familien-Hilfsfonds unterstützen Menschen in Notsituationen. Als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit hat sich PENNY dazu verpflichtet, schonend mit Ressourcen umzugehen und CO 2 -Emissionen zu reduzieren. So wird das gesamte PENNY Filialnetz zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt und in der Filiale auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die neue Kältetechnik ermöglicht es, dass die Filiale künftig zur Gänze mittels der Abwärme der Kühlmöbel beheizt wird. Auch die Reduktion von Plastik ist dem Markendiskonter ein Anliegen: So wurden seit 2018 bei Obst und Gemüse bereits 127 Tonnen eingespart. Gemeinsam mit Waldquelle Mineralwasser hat PENNY zudem die Initiative Stöpselwald ins Leben gerufen und mit gesammelten Getränkeverschlüssen bereits über 1.700 Bäume in Österreich gepflanzt.

PENNY Markt Rembrandtstraße 29, 1020 Wien

Montag bis Freitag: 7:15 bis 19:30 Uhr

Samstag: 7:15 bis 18 Uhr