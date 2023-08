Pensionen: Altersarmut trifft vor allem Frauen!

Trauriges Fakt: Während Männer in Österreich im Durchschnitt aller Alterspensionen monatlich 2.162 Euro beziehen, erhalten Frauen mit 1.285 Euro um 877 Euro weniger. Der „Equal Pension Day“ markiert den Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bezogen haben, wie Frauen erst bis zum Ende des Jahres erhalten haben werden. In Österreich ist dieser Tag heute, am 4. August.

Dass Frauen ein niedrigeres Einkommen haben als Männer, ist ein bekanntes Problem. Doch umso höher das monatliche Gehalt und je mehr Beitragsmonate geleistet werden, umso höher ist auch die spätere Pension. Durch ihren geringeren Verdienst zahlen Frauen niedrigere Beiträge in die Pensionskasse ein. Zudem leisten Frauen mehr unbezahlte Arbeit und greifen oft auf Teilzeitjobs zurück, um Familie und Karriere vereinbaren zu können. Das wirkt sich natürlich auf die Pensionsbezüge aus – hier erhalten Frauen im Durchschnitt 40,5 Prozent weniger als Männer.

Equal Pension Day

„Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Das ist alarmierend. Die Einkommensschere setzt sich im Alter weiter fort“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál zum österreichweiten „Equal Pension Day“. „Eine Stunde Frau ist nicht eine Stunde Mann. Unser klares Ziel ist es, die Lohnschere und die Lücke zwischen der Pension von Männern und Frauen zu schließen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!, “ führt Gaál weiter aus.

Bestens informiert

Wer sich näher zu dem Thema informieren möchte, hat heute von 10–12.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße (Höhe Nr. 45) Gelegenheit dazu. Das Frauenservice Wien ist vor Ort und gibt gerne Auskunft.