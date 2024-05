Klimatag in Margareten: Großes Fest in der Redergasse

Am 16. Mai 2024 findet von 13 bis 17 Uhr in der Redergasse in Margareten der Klimatag statt. Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, sich zu informieren und mitzufeiern.

An diesem Tag wird die Redergasse zwischen dem Amtshaus und dem AMS für den Verkehr gesperrt und verwandelt sich in eine Erlebniszone für umweltfreundliche Initiativen. Das Programm bietet eine Vielfalt an Informationsständen und Aktivitäten, die darauf abzielen, das Bewusstsein für Klimaschutzmaßnahmen zu schärfen und jeden zu inspirieren, aktiv an einer nachhaltigeren Zukunft mitzuwirken.

Das Programm