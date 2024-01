Penzing: Neue Park-Hotspots für E-Scooter

Seit Mai 2023 dürfen E-Scooter nur noch auf gekennzeichneten Abstellflächen oder Parkspuren abgestellt werden. Im 14. Bezirk stehen nun 19 fixe Plätze für die Elektro-Rollern zur Verfügung.

Vergangenes Jahr ist ein Maßnahmenpaket der Stadt in Kraft getreten, das mittels Höchstbeschränkungen, beschränkten Betreiber-Konzessionen und mehr Kontrollen das Scooter-Chaos beenden soll. Zusätzlich werden die fixen Abstellflächen in ganz Wien ausgebaut. Der 14. Bezirk ist hier ganz vorne mit dabei.

Heuer 300 neue Parkplätze

Besonders im inneren Stadtgebiet, aber auch in den äußeren Bezirken sind vor allem an Verkehrsknotenpunkten Park-Hotspots geplant. Es gibt s bereits über 200 Abstellflächen, 2024 sollen noch insgesamt 300 zusätzliche dazukommen. Fixe Abstellflächen sind durch rote Bodenmarkierungen klar gekennzeichnet und werden insbesondere bei oder in der Nähe von WienMobil-Stationen errichtet. Falsch abgestellte E-Scooter können beim Stadtservice oder in der Sag’s Wien-App gemeldet werden. Jeder Scooter ist mit einem Nummernschild ausgestattet, was eine genaue Zuordenbarkeit bei Beschwerden vereinfacht.

Abstellflächen im 14. Bezirk

Unten stehend finden Sie die komplette Liste der Penzinger Parkplätze für E-Scooter:

Drechslergasse ggü. ONr. 44

Keißlergasse ONr. 18

Keißlergasse / Bahnhof Hütteldorf

Hütteldorfer Straße ggü. ONr. 280

Flötzersteig auf Höhe Waidhausenstraße

Missindorfstraße ONr. 41

Flötzersteig ONr. 179

Zehetnergasse ONr. 1

Bujattigasse ggü. ONr. 1

Spallartgasse ggü. ONr. 17

Pevetzgasse ggü. ONr. 1

Herzmanskystraße ONr. 14

Diesterweggasse ONr. 34

Mariahilfer Straße ONr. 212

Breitenseer Straße ggü. ONr. 18

Hütteldorfer Straße ONr. 293

Hadikgasse / Schloßallee ONr. 12

Diesterweggasse ggü. ONr. 36

Schloßallee / Mariahilfer Straße

Mehr Infos hier.