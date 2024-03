Penzing: Radweg-Offensive geht munter weiter

Die Radwegoffensive bringt in den nächsten Jahren wichtige Verbesserungen für den 14. Bezirk. Begonnen wird mit einem Zwei-Richtungs-Radweg beim Bildungscampus Anna. Weiter geht es nächstes Jahr mit einem neuen Radweg von der Hütteldorfer Straße bis in die Leyserstraße.

Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner betont: „Gerade in Hinblick auf die nachkommenden Generationen und die fortschreitende Erderwärmung ist es also allerhöchste Zeit, in die Radinfrastruktur zu investieren. Ich freue mich daher sehr, dass das Wiener Radwegenetz auch in Penzing ausgebaut wird.“

Bildungscampus besser erreichbar

Noch heuer steht die Errichtung eines rund 470 m langen Zwei-Richtungs-Radweg auf der Deutschordenstraße am Programm – damit wird der Bildungscampus Anna und Alfred Wödl besser an das Radwegenetz angeschlossen. Bei dieser Gelegenheit werden in der Deutschordenstraße auch gleich 16 neue Bäume gepflanzt.

Die Pläne für 2025 und 2026

Ab der Johnstraße gelangen Radler ab dem nächsten Jahr über die neue Fahrradstraße Meiselstraße und den neuen Radweg in der Hütteldorfer Straße bis in die Leyserstraße und den Lotte-Lenya-Park. 2026 geht es dann weiter über die Heinrich-Collin-Straße bis zum Waidhausenpark und den Friedhof Baumgarten.