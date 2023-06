Perchtoldsdorf: Einladung zum Symposium zur Biodiversität

Am Montag, 26. Juni findet in Perchtoldsdorf ein europäischer Gipfel zu Biodiversität und Naturschutz statt. Das Symposium findet bei freiem Eintritt statt und alle aus der Region sind eingeladen und herzlichst willkommen.

Der Landschaftspflegeverein Thermenlinie und Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung laden mit der Kommission der Europäischen Union zu einem Symposium ein: Am Programm setehen „Regionales Engagement für eine europäische Zukunft! Was benötigen wir für die Sicherung der Biodiversität in Europa?“

Gäste am Podium und Vortragende sind u. a. Franz Essl, Wissenschaftler des Jahres und Leitungsmitglied Biodiversitätsrat Österreich, Susanne Maier, Geschäftsführerin von BIO Austria und Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. Das Symposium ist ein Fest, das im Zuge des Gewinns des Natura 2000-Awards von Blühendes Österreich veranstaltet wird. Seitens der Kommission der Europäischen Union kommt Frank Vassen. Dieser koordiniert die Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat und Vogelschutzrichtlinie und somit das Natura 2000-Schutzgebietsnetzwerk in Europa.

Im Rahmen des Symposiums zeigen der Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken aus Perchtoldsdorf und der Verein Bergwiesn aus Oberösterreich deren erfolgreiche Landwirtschafts- und Naturschutzarbeit. Beide Organisationen haben mit Blühendes Österreich den Natura 2000 Award 2002 gewonnen. Dieser ging erstmals nach Österreich und somit auch nach Perchtoldsdorf. Die Podiumsgäste werden zusammen ein Stimmungsbild zu den Herausforderungen im Bereich Biodiversität, Naturschutz und Landwirtschaft in Europa und Österreich zeigen und welche Lösungen angestrebt und Aktivitäten gestartet werden sollen und müssen. Dazu Irene Drozdowski, Obfrau Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken: „Es freut mich außerordentlich, dass die Europäische Kommission uns mit dem renommiertesten Naturschutzpreis Europas ausgezeichnet hat. Der Local Event ist ein wunderschönes Fest für die Region und Perchtoldsdorf.“

Brennendes Thema

In Niederösterreich gibt es 36 Natura 2000-Schutzgebiete. Dazu gehören die Region Wienerwald-Thermenlinie und der Biosphärenpark Wienerwald. Biodiversität global und in Europa sowie in Österreich ist stark unter Druck: Laut des Biodiversitätsbeirats der UNO, dem International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht. In Österreich sind über 80 Prozent der Landschaften in den geschützten Fauna-Flora-Habitaten/Schutzgebieten in keinem guten Zustand. Nur noch etwa 7 % der Fläche Österreichs sind heute noch als sehr naturnah einzustufen, nur 14 % der heimischen Fließgewässer als ökologisch intakt. Die summarische Auswertung der Erhaltungszustände nach dem Artikel 17 Bericht zum Zustand der Natur in Österreich ergibt, dass 18 % der Lebensraumtypen und 14 % der Arten in einem günstigen Erhaltungszustand vorliegen. Im Gegensatz dazu weisen 44 % der Lebensraumtypen und 34 % der Art-Bewertungen einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand auf. 35 % der Bewertungen bei den Lebensraumtypen und 48 % bei den Arten sind ungünstig-unzureichend (Umweltbundesamt 2021).

Anmeldung zum Symposium (Eintritt frei)

https://www.eventbrite.at/e/ein-europaisches-symposium-zum-gewinn-des-natura-2000-awards-tickets-637918640827?aff=oddtdtcreator