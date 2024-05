Politik hautnah beim VHS Jugendparlament in Simmering

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und LAbg. und GRin Nina Abrahamczik tauschten sich Anfang Mai mit Jugendlichen über Themen wie Zukunftschancen, Arbeit oder Gesundheit in der VHS-Simmering aus.

Jungen Menschen wird gerne eine gewisse Politikverdrossenheit nachgesagt. Davon war bei der angeregten Diskussion mit 50 Jugendlichen aus fünf VHS-Schulabschluss- und -Vorbereitungskursen im Rahmen von „Level Up – Erwachsenenbildung“ in der VHS-Simmering recht wenig zu spüren. „Wir erleben, dass sich junge Menschen viele Gedanken über die Gesellschaft machen. Ich möchte mich herzlich bei unseren Podiumsgästen bedanken, dass junge Menschen die Chance haben, direkt mit der Politik in Austausch zu treten“, betonte dazu auch VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger während der Veranstaltung.

Anzeige

Veränderung braucht das Einsetzen für die eigene Meinung

Die jungen Teilnehmer*innen konnten ihre Fragen einem hochkarätigem Plenum stellen: Zu Gast waren Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister sowie Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz, und LAbg. und GRin Nina Abrahamczik, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal und Mitglied im Gemeinderatsausschuss für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz. Vizebürgermeister Wiederkehr unterstrich anfangs die Wichtigkeit der aktiven Teilhabe der Jugend an politischen Themen. „Teilnahme und Partizipation: Jeder von uns kann etwas verändern, wenn er nur will. Die jungen Teilnehmer*innen sind nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart unserer Gesellschaft. Wer etwas ändern will, muss aufstehen, seine Meinung sagen und sich dafür einsetzen. Im Jugendparlament ist das eine Selbstverständlichkeit!“

Spiegel der Gesellschaft: Was junge Menschen bewegt

Die Jugendlichen besuchen VHS-Kurse aus den Bereichen Basisbildung, Pflichtschulabschluss und Brückenkurse, die im Rahmen von „Level Up – Erwachsenenbildung“ durchgeführt werden. Über mehrere Wochen hinweg fanden Vorbereitungen auf das Event statt. Was jungem Menschen besonders am Herzen liegt sind Bereiche wie Arbeit und Bildung, Gesundheit, Geld und Soziales und gesellschaftlicher Zusammenhalt. „Hier spiegeln sich die Themen wieder, die uns als gesamte Gesellschaft beschäftigen. Die Teuerung ist eine große Herausforderung für junge Menschen. Ob Gesundheitsvorsorge, Jobperspektiven oder die Frage nach Möglichkeiten der Mitbestimmung – eigene Probleme zu benennen und mögliche Lösungen einzufordern, ist wichtig. Das VHS Jugendparlament bietet hier eine gute Gelegenheit, miteinander in Austausch zu treten und junge Menschen zu stärken“, meinte LAbg. und GRin Abrahamczik.

www.vhs.at