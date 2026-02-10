Im historischen Apothekertrakt von Schönbrunn wurde kürzlich der Startschuss für eine digitale Premiere gegeben. Die Schönbrunn Group und die Austria Manufaktur präsentierten den neuen Online-Shop des Schlosses, der ab sofort über 100 sorgfältig kuratierte Produkte bereithält – vom filigranen Sisi-Stern bis zur majestätischen Maria-Theresia-Schmuckkollektion. Bis zum Jahresende soll die Sammlung auf rund 700 exklusive Artikel anwachsen. Mit diesem Schritt verschmilzt das imperiale Erbe Wiens mit zeitgemäßem E-Commerce und macht die Schönbrunn-Experience erstmals weltweit digital erlebbar.

Kaiserliche Tradition in der Digital-Welt

Unter den Gästen der feierlichen Eröffnung waren Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner, Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, sowie Alexander Mantz, Geschäftsführer der Austria Manufaktur. Moderiert wurde die Veranstaltung von Adelsexperte Karl Hohenlohe. Zehetner probierte als erste Kundin den Online-Shop aus und orderte die beliebten Sisi-Sterne. „Schloss Schönbrunn ist ein zentraler Ort des österreichischen Kulturerbes. Dass dieses Erbe nun digital zugänglich wird, stärkt die Kulturvermittlung und macht die Qualität heimischer Handwerkskunst international sichtbarer“, betonte sie.

Klaus Panholzer ergänzt: „Mit der Online-Präsenz können wir die Schönbrunn-Experience auf neue Weise teilen – für Besucher:innen, die das Schloss bereits kennen, und für jene, die es erstmals entdecken möchten. Der Shop ist ein digitales Tor zur kaiserlichen Welt.“

700 Kostbarkeiten direkt ins Wohnzimmer

Der Online-Shop bietet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und innovativem Design. Vom duftenden Lippenbalsam über edle Badekugeln bis zu Schmuckstücken, die von den historischen Sammlungen des Schlosses inspiriert sind. Jedes Produkt erzählt eine Geschichte. „Unsere Designs basieren auf historischen Räumen, Gemälden und Persönlichkeiten des Schlosses, übersetzt in moderne, alltagstaugliche Produkte“, erklärt Bernadette Krischke, stellvertretende Abteilungsleiterin.

Alexander Mantz von der Austria Manufaktur ergänzt: „Wir wollten ein E-Commerce-Erlebnis schaffen, das die Werte von Qualität und Geschichte widerspiegelt. Mit der Versandlogistik direkt im Schloss werden alle Bestellungen tatsächlich als ‚Post aus Schönbrunn‘ verschickt, eine Verbindung von Tradition und Innovation.“

Kaiserliches Online-Shopping-Erlebnis

Der neue Online-Shop macht es möglich, die Magie von Schönbrunn bequem von zu Hause aus zu erleben. Monatlich kommen neue Produkte hinzu, bis die Sammlung das geplante Ziel von 700 einzigartigen Kostbarkeiten erreicht. Für Kunst- und Kulturinteressierte in Wien bietet sich damit eine exklusive Gelegenheit, ein Stück österreichische Geschichte zu erwerben – als Souvenir, Geschenk oder Sammlerstück.

Die digitale Umsetzung zeigt, wie historische Werte und modernes Handwerk harmonisch verschmelzen können, und setzt einen Meilenstein im österreichischen Kulturtourismus. Mit einem Klick auf den neuen Online-Shop öffnet sich ein kaiserliches Einkaufserlebnis, das Tradition und Innovation auf elegante Weise vereint.

schoenbrunn-shop.com