Floridsdorf ist ein Bezirk zum Wohlfühlen, da darf natürlich auch die Kunst nicht fehlen. Bezirksvorsteher Georg Papai lädt anlässlich des 50jährigen Firmenjubiläums von Kommerzialrat Leopold Vodicka am 30. März von 15 bis 20 Uhr zur Ausstellung preisgekrönter Fotografien in den Festsaal des Amtshauses Am Spitz 1. Die feierliche Eröffnung findet um 18.30 Uhr statt.