Premiere für Trachtenlauf auf der Kaiser Wiesn

Erster Dirndl- und Lederhosen-Lauf feierte am 24. September 2022 Premiere. Der Gaudi-Trachtenlauf bildet den sportlichen Auftakt von Österreichs größtem Oktoberfest, der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. In drei Bewerben traten mehr als 150 Trachtenpärchen an.

Seit Donnerstag, den 22. September 2022, heißt es auch in Österreich „o’ Zapft is“. Drei große Festzelte, fünf Almen und ein überaus großzügiges Festgelände bieten noch bis 9. Oktober 2022 für Brauchtum-Fans ein Zuhause. Ganze 18 Tage lang serviert die Kaiser Wiesn im Wiener Prater exklusive Unterhaltung sowie ein kulinarisch und musikalisch vielfältiges Angebot.

Mit der Premiere des Trachtenlaufs, inszeniert von erste-bank-vienna-night-run-Veranstalter Hannes Menitz zeigte sich die Kaiser Wiesn im Wiener Prater auch durchaus sportlich. Ein wahrer Härtetest für Lederhosen und Dirndl: Die Wettkampftauglichkeit der landestypischen Tracht wurde in drei unterschiedlichen Bewerben richtig gefordert. Mehr als 150 Paare stellten sich dem Gaudi-Run und läuteten die Kaiser Wiesn im Wiener Prater mit einem heiteren Trachtenlauf ein.

„Das Laufspektakel ist ein absolutes Highlight im Rahmen der Kaiser Wiesn im Wiener Prater mit jeder Menge Gaudi und Unterhaltung. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Sport-Skills unter Beweis gestellt und definitiv auch Kreativität bewiesen“, so Johann Pittermann.

Im Hopsalauf durch den Wiener Prater

Insgesamt galt es, eine drei Kilometer lange Laufstrecke über die bei Sportlern allzeitbelebte Prater Hauptallee – mit drei originellen Challenges am Weg – zu meistern. Neben „Hopsalauf“ und der „Drah‘ Di-Challenge“ mussten alle Teilnehmer einen Teil der Strecke im „Schuhplattler-Lauf“ bewältigen. Für Stimmung und das perfekte Warm-up sorgte Roman Daucher. Gestartet wurde direkt neben der Kaiser Wiesn im Wiener Prater beim Riesenrad, gelaufen wurde im trachtigen Doppel: Dirndl und Lederhose, Dirndl und Dirndl, Lederhose und Lederhose.

Fotos: Trachtenlauf

„I renn mit Dir – Du rennst mit mir“

Die Gewinner des ersten Dirndl- und Lederhosen-Laufs kamen nicht nur mit einzigartigen Impressionen, sondern auch mit neuen Maßstäben ins Ziel. Bei dem Bewerb, „Buam und Buam“ siegten Alfred Vavrovic und Markus Müller (Spitzbuam) mit 16:33,4 Minuten vor Martin Liener und Felix Liener (Jungspezi und Altherrenrunde) mit 17:46,9 Minuten. Den dritten Platz konnten Christian Müller und Stefan Janott (Almrausch) mit 21:11,1 Minuten für sich entscheiden. In der Kategorie „Madln und Buam“ siegten Olimpia Rezai und Ali Rezai (LG Wien Runners) mit 13:12,6 Minuten vor Helmut Klarum und Bettina Wagner (#Ländle) mit 13:20,9 Minuten. Das Podest konnten mit 14:02,4 Minuten auch Angelika und Andreas Artner (A Team) besteigen.

Die besten Damen im Bewerb „Madln und Madln“ waren Petra Goldova und Nicole Retzl (Team Retzl-Goldova) mit 17:46,2 Minuten. Sie siegten vor Stefanie und Manuela Gessl (Schwester – Schwester) mit 17:52,4 Minuten. Drittplatzierte wurden Carina Boros und Veronika Oberpertinger(Perfect Dirndl Match) mit 18:19,6 Minuten.

Weitere Informationen zum Trachtenlauf finden sich auf dirndlundlederhosen-lauf.at.