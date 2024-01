Priscilla Presley begleitet Lugner zum Opernball!

Sie wurde 1945 in Brooklyn als Tochter von Leutnant James Frederick Wagner und dessen Ehefrau Anna Lillian Iversen geboren. Ihr Vater starb kurz nach ihrer Geburt bei einem Flugzeugabsturz. Ihre Mutter heiratete dann den kanadischen Luftwaffenoffizier Paul Beaulieu, dessen Namen die Familie annahm.

Priscilla Beaulieu, deren Stiefvater nach Wiesbaden in Deutschland versetzt worden war, lernte 1959 mit 14 Jahren in Bad Nauheim den zehn Jahre älteren Elvis Presley kennen. Sie lebte schon einige Jahre vor der Hochzeit in der Villa Graceland in Memphis. Auf einer katholischen Mädchenschule absolvierte sie dort auch ihren Highschool-Abschluss.

Von ihren Eltern erhielt sie das Einverständnis, in Graceland zu wohnen, nachdem ihnen Elvis Presley versprochen hatte, sie würden heiraten, wenn sie volljährig sei. Die Hochzeit fand am 1. Mai 1967 in Las Vegas im Hotel Aladdin statt. Ihr gemeinsames Kind war die Sängerin Lisa Marie Presley (1968–2023). Am 9. Oktober 1973 wurde die Ehe von Elvis und Priscilla Presley geschieden.

Sie eröffnete daraufhin mit Olivia Bis eine Boutique in Beverly Hills, wo Prominente wie Cher, Lana

Turner, Natalie Wood, Julie Christie und Eva Gabor zu ihrem Kundenstamm gehörten. Im Juni 1982 öffnete sie Graceland für die Fans von Elvis und ließ es mit angeschlossenen Restaurants, Läden und Hotels zu einer Art Museum ausbauen. Von 1984 bis 2006 lebte sie mit dem brasilianischen Regisseur Marco Garibaldi zusammen, ihr gemeinsamer Sohn wurde 1987 geboren.

Als Schauspielerin trat Priscilla Presley in der Fernsehserie Dallas auf, in der sie fünf Jahre lang die Rolle der Jenna Wade spielte. Außerdem hatte sie Gastauftritte in der Serie Melrose Place und war Hauptdarstellerin der Filmreihe Die nackte Kanone.

Priscilla Presley gestattete 2022 Baz Luhrmann, seinen Film Elvis ins Kino zu bringen, sie selbst produzierte für Netflix die Zeichentrick-Serie Agent Elvis. 2023 verfilmte Sofia Coppola unter dem

Titel Priscilla Presleys 1985 gemeinsam mit Sandra Harmon veröffentlichte Autobiografie Elvis and Me. Die deutschsprachige Übersetzung von Friedrich A. Hofschuster war 1986 bei Bastei Lübbe unter dem

Titel Elvis und ich. Die Frau des legendären Stars erzählt erschienen.

Der Film Priscilla läuft aktuell weltweit in den Kinos.