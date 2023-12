Purer Vandalismus auf der Sportanlage Schmelz

So groß die Freude der Athleten war, so groß ist jetzt der Ärger. Zwei Jahre lang wurde das Garderoben-Gebäude saniert – schon ist einiges kaputt.

Das Wiener Bezirksblatt berichtete über die Rückkehr auf die Schmelz-Anlage: für Fußballer, Rollsportler, Foot­baller, Kegler, Tischtennisspieler und Taekwondo-Kämpfer ein Traum. Eigentlich. Denn die Freude wurde innerhalb kür­zester Zeit getrübt. Das 350 m2 große Garderoben-Gebäude mit sechs Räumen plus Sanitäranlagen ist seit Monaten das Ziel von Vandalen, wie ein Leser dem Wiener Bezirksblatt exklusiv ­erzählt.

Schmutz & Verbot

„Einige Duschkassen wurden aufgebrochen – und bis heute nicht repariert. Auch einige Umkleidekästen sind beschädigt. Und manchmal sind die Duschen schmutzig und Mistkübel müssen von den Sportlern selbst ausgeleert werden“, erzählt der Augenzeuge. „Es wurde uns auch verboten, nackt zu duschen, da manchmal kleine Buben in Begleitung ihrer Mütter in der Männergarderobe auftauchen. Na ja – und da sieht man Nackte nicht gerne.“

Zeit zum Handeln

Keine lustige Situation in dem Sportzentrum auf der Schmelz, wo sich die Bewegungshungrigen nur so tummeln. Vor Ort munkelt man, dass die Versicherung die Beschädigungen nicht zahlen soll. Jedenfalls ist es allerhöchste Zeit, das Vandalismusproblem in den Griff zu bekommen.