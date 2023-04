Circus im Prater: Neue nostalgische Zauberwelt!

Auf der historischen Reitbahn, zwischen Schweizerhaus und Luftburg, heißt es ab dem 14. April „Manege frei!“ für den „Circus im Prater“, der neuen nostalgisch-romantischen Zirkuszauberwelt für die ganze Familie. Am Programm stehen internationale Artisten, ein ehemaliges Ensemblemitglied des „Cirque Du Soleil“, lustige Clowns und herzige Tiere.

Artisten, Tiere, Attraktionen für Groß und Klein

Die künstlerische Leitung des „Circus im Prater“ liegt in den Händen von Oliver Ciontea. Ciontea ist kein Unbekannter, betreibt er doch das älteste Zauberfachgeschäft Österreichs und tritt selbst als Magier auf. Ein erfahrener Artist ist Denis Snirer aus der Slowakei. Denis war unter anderem bereits Ensemblemitglied beim „Cirque Du Soleil“ und dem „House of Dancing Waters“ in Macao. Der stolze Vater zweier Söhne ist ein leidenschaftlicher Akrobat, ein begnadeter Komiker, und er begeistert mit dem Aerial Hoop und seiner Luft- und Bodenakrobatik.

Für ganze Schulklassen gibt es Sondervorführungen am Vormittag.

Karten ab 7 Euro über https://www.oeticket.com und unter Tel. 0664/19 19 711 oder direkt an der Zirkuskassa. Infos: www.circusimprater.at