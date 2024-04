Josefstadt: Umbau der Radachse geht weiter

Komfortabel durch die Josefstadt radeln: Nach der Neugestaltung der Pfeilgasse zur attraktiven Fahrradstraße wird jetzt der Abschnitt Zelt- und Josefsgasse in Angriff genommen.

Sicher und bequem vom Gürtel ins Zentrum radeln – durch den Ausbau der Radachse für Josefstädter:innen kein Problem mehr. Gestartet wurde vergangenes Jahr mit dem Umbau der Pfeilgasse zur Fahrradstraße, die jetzt auch mit besser gekennzeichneter Verkehrsführung punktet. Nach Abschluss der Bauarbeiten Ende 2023 wird jetzt der nächste Abschnitt – bestehend aus Zelt- und Josefsgasse – in den kommenden Wochen umgestaltet.

Mehr Lebensqualität

Aber nicht nur alle Radfahr­er:innen profitieren von der Neugestaltung, weiß Bezirksvorsteher Martin Fabisch: „Auch für Anrainer:innen und Fußgänger:innen wird die Radachse attraktiviert: In Summe 30 neue Bäume, mehrere Grünbeete, Mikrofreiräume sowie Sitzgelegenheiten werden zum Verweilen auf der Straße einladen.“ Um auf die Biodiversität zu achten, werden dabei andere Baumsorten gepflanzt als im bereits fertiggestellten Straßenabschnitt. Für mehr Komfort sorgen in Zukunft außerdem verbreiterte Gehsteige in der Josefsgasse – diese wird nämlich zur Begegnungszone umfunktioniert.