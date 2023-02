Eisenzufuhr mit Rauch Happy Day Immun Eisen optimieren

Schon ein einziges Glas des neuen Rauch Happy Day Immun Eisen deckt ein Drittel des Tagesbedarfes des wichtigen Spurenelementes. Die zusätzliche Portion Vitamin C erhöht nicht nur die Eisen-Aufnahme, sondern trägt auch zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Wichtigkeit von Eisen

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden über 30% der Welt- bevölkerung an Eisenmangel. Vor allem Frauen, Sportler:innen, Vegetarier:innen und Veganer:innen profitieren dabei von einer Extra-Portion Eisen in ihrer Ernährung. Denn der wichtige Mineralstoff trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung und zu einer normalen kognitiven Funktion des Gehirns bei.

Rauch Happy Day Immun Eisen

Egal ob Frühstück, Lunch, Abendessen oder für zwischendurch: der Rauch Happy Day Immun Eisen passt zu jeder Tageszeit. Ein Liter des Saftes enthält ganze 21mg Eisen – so deckt schon ein Glas mit 250ml mehr als ein Drittel des täglichen Bedarfes. Um optimal aufgenommen zu werden, benötigt Eisen Vitamin C. Auch daran wurde bei der Entwicklung des neuen Happy Day Immun Eisen gedacht.

Aufgepasst! Kaffee, Milch und Tee verringern die Eisen-Aufnahme. Daher sollte eine Stunde vor, nach und während des Genusses diese Getränke verzichtet werden.

Geschmackliche Herausforderung

„Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung des neuen Happy Day Immun Eisen war der Geschmack: denn Eisen schmeckt sehr metallisch. Umso mehr sind wir stolz, dass unser Produkt trotz hohem Eisengehalt fruchtig frisch und köstlich schmeckt“, so Geschäftsführer Dr. Daniel Wüstner.

Das Geheimnis des Geschmacks ist eine abgestimmte Mischung aus den roten Früchten Granatapfel, Kirsche, Traube und verschiedenen Beeren.

Ab sofort im Handel

Die neue Sorte Rauch Happy Day Immun Eisen ist ab sofort für EUR 2,39 im Handel erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter www.rauch.cc/at/brands/happy-day.