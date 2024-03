Reisefieber in der Messe Wien ausgebrochen

In vier Tagen um die Welt: Vom 14. bis 17. März dreht sich bei der Ferien-Messe in Wien wieder alles um aktuelle Reisetrends.

Inspirationen für das nächste nationale oder internationale Reiseziel, Tipps für den Traumurlaub, Messeschnäppchen, Gewinnspiele, Bühnenshows, Stargäste und Freizeittipps sorgen für ein buntes Programm. Dieses Jahr ist Tschechien das Partnerland der Ferien-Messe. Zudem werden kulinarische Köstlichkeiten aus Österreich und der ganzen Welt aufgetischt.

Familienprogramm

Für Familien bietet die Messe in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt und können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Ein Kletterturm, Trampoline bei der Jump World One sowie eine spannende Schnitzeljagd mit tollen Preisen sorgen für Unterhaltung. Die Autogrammstunde mit Kinder-radio-Liebling Radino am Sonntag schafft unvergessliche Erlebnisse für die jüngsten Besucher. Die Messe ist öffentlich über die U2-Station Krieau erreichbar.

INFO:

14. bis 17. 3. 24

Messeplatz 1, 1020 Wien

ferien-messe.at