Die mühsamen Klima-Aktivisten, die mit ihrem Aktionismus viel Verständnis für ihre Sache zerstören, schlagen wieder zu. Letzte Woche in der Westeinfahrt. Heute auf der A4-Ostautobahn. Bestsellerautor und WBB-Kolumnist Robert Sommer ist in die – er ist “gefangen” auf der A4 Richtung Wien und hat uns seinen Rat an die Klimaaktivisten per Video übermittelt:

Anzeige