Rote Herzen Ball: Glanzvoller Abend in Simmering

Am 10. Jänner verwandelte sich die SimmCity in Simmering in einen Ort voller Eleganz und Gemeinschaft. Der traditionelle Rote Herzen Ball lockte zahlreiche Besucher an und bot einen unvergesslichen Abend, der durch ehrenamtliches Engagement und ein vielfältiges Programm glänzte.

Der Rote Herzen Ball ist längst ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Simmering. In diesem Jahr öffnete die SimmCity erneut ihre Türen, um die Gäste mit einer einzigartigen Ballnacht zu begeistern. Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche unterstrichen durch ihre Anwesenheit die Bedeutung dieses besonderen Abends. Besonders bemerkenswert war der Besuch von Stadträtin Ulli Sima, die durch ihre Präsenz die Relevanz des Balls für den Bezirk hervorhob.

Ein glanzvolles Programm erwartete Besucher

Den feierlichen Auftakt des Abends gestaltete die Tanzschule Weber. Mit einer schwungvollen Eröffnung schuf sie die perfekte Atmosphäre für einen tänzerischen und zugleich familiären Abend. Musikalisch führte die Band Wolkenlos durch das vielseitige Programm, das keine Wünsche offen ließ. Die Tanzfläche blieb den ganzen Abend über gut gefüllt, und die Gäste genossen die schwungvollen Melodien. Ein weiterer Höhepunkt war die reichhaltige Tombola. Sie bot nicht nur attraktive Preise, sondern sorgte auch für spannende Momente und fröhliche Gesichter unter den Anwesenden. In der SimmCity fanden die Gäste aber nicht nur Tanz und Musik, sondern auch Gelegenheit für interessante Gespräche und ein geselliges Miteinander.

Die Organisation: Mit Herz und Engagement

Ein wesentlicher Teil des Erfolges des Roten Herzen Balls ist dem Ballkomitee Simmering zu verdanken. Mit großem Einsatz und ehrenamtlichem Engagement schufen die Organisatoren eine Veranstaltung, die Eleganz und Herzlichkeit perfekt kombinierte. Die Liebe zum Detail war in jedem Aspekt des Abends spürbar – von der Dekoration über die Programmgestaltung bis hin zur Auswahl der Musik. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart würdigte diese Bemühungen mit den Worten: „Es macht Wien aus, dass nicht nur die großen Bälle glänzen. Auch kleinere Veranstaltungen, die mit viel Herz und ehrenamtlichen Engagement organisiert sind, zaubern wunderbare Ballnächte.“

Abend im Zeichen der Vielfalt und Gemeinschaft

Der Ball ist nicht nur ein Treffpunkt für Tanz- und Musikbegeisterte, sondern auch ein Symbol der Lebensfreude und Gemeinschaft. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart brachte dies treffend auf den Punkt: „Dieser Ball steht für Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und gute Stimmung.“ Die Ballnacht repräsentierte Simmering in seiner ganzen Vielfalt und unterstrich, wie wichtig Zusammenhalt und Engagement für das gesellschaftliche Leben sind. Mit diesem glanzvollen Abend hieß Simmering das neue Jahr herzlich willkommen – ein unvergessliches Erlebnis, das bereits Vorfreude auf die nächste Ausgabe des Roten Herzen Balls weckt.

