S-Bahn: Fahrplan ändert sich wegen Bauarbeiten

Die Hauptarbeiten beginnen am Freitag, 19. Jänner, um 22:30 Uhr und werden bis Montag, 22. Jänner, um 04:30 Uhr abgeschlossen sein. In dieser Zeit richten die ÖBB zwischen Praterstern und Floridsdorf einen Schienenersatzverkehr ein, da ein Großteil der Züge wegen der Arbeiten in diesem Bereich nicht fahren kann.

Wiener Linien für ÖBB-Kunden nutzbar

Auch die Nacht-S-Bahn auf der Linie S7 zwischen Wien Mitte und Schwechat fährt an diesem Wochenende im Schienenersatzverkehr. Einige Züge zwischen Leopoldau und Wiener Neustadt, Floridsdorf und Mistelbach bzw. Laa an der Thaya und Jedlersdorf / Wien Floridsdorf und Schwechat sind an diesem Wochenende ebenfalls von Zugausfällen und Fahrplanänderungen betroffen. Fahrgäste mit gültigem ÖBB-Ticket können während der Bauarbeiten auf die U-Bahn sowie die Straßenbahnlinie 31 ausweichen.

Laufende Arbeiten ohne Auswirkungen

Die Vorarbeiten für den Tausch der Brückenhölzer laufen bereits und haben keine Auswirkungen auf den Fahrplan. Die abschließenden Arbeiten vom 23. bis 26. Jänner beeinflussen den Fahrplan ebenfalls nicht. Die ÖBB ersuchen ihre Fahrgäste, sich im Vorfeld über die Fahrplanauskunft SCOTTY und auf oebb.at über ihre Verbindung zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen.